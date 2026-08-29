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Sporti

Bayern e nis me këmbën e mbarë, shkatërron Stuttgartin

· 1 min lexim

Bayern e nisi sezonin e ri në Bundesligë me një fitore bindëse. Skuadra bavareze mposhti Stuttgartin me rezultatin 5-1 në Allianz Arena. Pasi Dayot Upamecano zhbllokoi sfidën në minutën e 21-të, Vagnoman barazoi përkohësisht në fillim të pjesës së dytë (minuta e 52-të), por Michael Olise (minuta e 55-të), një autogol nga Vagnoman (minuta e 57-të), Pavlovic (minuta e 82-të) dhe Luis Díaz në kohën shtesë (minuta e 90-të+2) vulosën fitoren.

Kimmich dhe Pavlovic ishin ndër lojtarët më të mirë në fushë dhe Klopp po i vëzhgon me vëmendje përpara thirrjeve të tij të ardhshme në ekipin kombëtar. Bayern mori lajme të mira edhe nga Lennart Karl, i cili u rikthye në fushë në minutën e 84-të pas një pushimi të gjatë.

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