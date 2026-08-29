Raportohet e zhdukur një vajzë e mitur në Rahovec
Policia e Kosovës ka njoftuar për një person të zhdukur në Rahovec.
Në raportin policor bëhet e ditur se vajza e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.
“’Rr. Xhevdet e Ramiz Krasniqi’, Rahovec 27.08.2026 – 23:30. Ankuesi mashkull kosovar, ka informuar se vajza e tij e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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