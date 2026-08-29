☀️
Tiranë 34°C · Kthjellët 29 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
₿ CRYPTO
BTC $77,648 ▼ -2.45% ETH $2,436 ▼ -2.36% XRP $1.3824 ▼ -2.67% SOL $103.6600 ▼ -2.73%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8564 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2661 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3088 EUR/TRY 55.9765 EUR/JPY 185.56 EUR/CAD 1.6113
29 Aug 2026
Breaking
GJKKO e la në burg për 6 akuza, zbulohet vendi ku do izolohet biznesmeni Ergys Agasi! FOKUS – Islanda vendos anëtarësimin ose jo në BE “Po filtrohen emrat”, Kërçeli për presidentin: Java tjetër mund të na gjejë me seancë të re Raportohet e zhdukur një vajzë e mitur në Rahovec Bayern e nis me këmbën e mbarë, shkatërron Stuttgartin
Menu
Kosova

Raportohet e zhdukur një vajzë e mitur në Rahovec

· 1 min lexim

Policia e Kosovës ka njoftuar për një person të zhdukur në Rahovec.

Në raportin policor bëhet e ditur se vajza e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më.

“’Rr. Xhevdet e Ramiz Krasniqi’, Rahovec 27.08.2026 – 23:30. Ankuesi mashkull kosovar, ka informuar se vajza e tij e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer”, thuhet në raport. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu