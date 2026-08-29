Manchester City “poker” ndaj Crystal Palace, “dopietë” nga Haaland e Cherki
Me Haaland dhe Cherki që shënuan nga dy gola secili, Manchester City e mposhti Crystal Palace me rezultatin 4-1 në ndeshjen e parë jashtë fushe të Enzo Maresca për këtë sezon.
Ndeshja e parë jashtë fushe e Enzo Maresca-s si trajner i Manchester City-t ishte pozitive, me një fitore 4-1 ndaj Crystal Palace që dëshmoi një skuadër premtuese. Rayan Cherki(dy gola) vazhdon të përmirësohet, ndërsa Erling Haaland(dy gola) i jep fund mungesës së shënimit të një ndeshjeje në ligë.
I vetmi aspekt zhgënjyes ishte mungesa e një porte të paprekur, Gianluigi Donnarumma ishte i pafuqishëm për të ndaluar goditjen e dënimit të Yeremy Pino-s, e cila u kthye në shpinën e tij dhe përfundoi në rrjetë pasi goditi traversën.
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