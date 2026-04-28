BE miraton vaksinën e kombinueshme Moderna kundër Covid‑19 dhe gripit për të rriturit mbi 50 vjeç
Komisioni Evropian miratoi vaksinën e parë kombinueshme që mbron njëkohësisht nga Covid‑19 dhe gripi, e zhvilluar nga Moderna me teknologji mRNA. Autorizimi vlen për të rriturit mbi 50 vjeç, ndërsa të dhënat klinike nga rreth 8,000 vullnetarë tregojnë se antitrupat e prodhuar pas vaksinimit me formulën e kombinuar ishin të paktën në nivele të ngjashme me ato që u regjistruan te personat e vaksinuar veçmas kundër çdo sëmundjeje.
Sipas TV Klan, vaksina përmban molekula mRNA që udhëzojnë qelizat të prodhojnë pjesë të proteinave të viruseve të gripit dhe të Sars‑CoV‑2; këto proteina njihen nga sistemi imunitar si antigjene dhe nxisin formimin e antitrupave që reduktojnë rrezikun për infeksion dhe përforma të rënda të sëmundjes. Vaksina e kombinuar mund të ulë edhe rastet e infeksioneve të dyfishta, që shpesh përkeqësojnë gjendjen klinike. Të dhënat e OBSH‑së tregojnë se deri më 1 shkurt 2026 në Evropë janë raportuar mbi 280 milionë raste Covid‑19; gripi, ndryshe, shkakton rreth 50 milionë raste simptomatike çdo vit në Hapësirën Ekonomike Evropiane.
Në Shtetet e Bashkuara vaksina kombinueshme nuk është miratuar ende. Vërejtjet publike dhe qëndrimet skeptike ndaj vaksinave nga figura të caktuara kanë ngjallur debate; një vit më parë Moderna tërhoqi aplikimin e saj pranë autoriteteve amerikane dhe kompania po pret udhëzime nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) për të paraqitur një kërkesë të re. Moderna po zhvillon gjithashtu një formulë të veçantë mRNA vetëm për gripin, për të cilën pritet dorëzimi i aplikimit edhe pranë autoriteteve evropiane.
Efectet anësore më të shpeshta të vaksinës kombinueshme janë të ngjashme me ato të vaksinave aktuale: dhimbje në vendin e injektimit, lodhje, dhimbje muskujsh dhe kyçesh, dhimbje koke, të dridhura, ënjtje të nyjeve limfatike, të përziera dhe ethe. Simptomat zakonisht shfaqen brenda dy ditëve pas vaksinimit dhe zgjatin rreth tri ditë, raporton TV Klan.
