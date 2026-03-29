EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
BTC $66,509 ▼ -0.72% ETH $1,998 ▼ -1.41% XRP $1.3263 ▼ -1.89% SOL $81.7600 ▼ -2.34%
S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 99.64 ▲5.46 % ARI 4,524 ▲2.62 % S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 99.64 ▲5.46 % ARI 4,524 ▲2.62 %
EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986 EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
BE: Shmangni hyrjen në ujërat territoriale të Jemenit

· 2 min lexim

Agjencia e Sigurisë Detare të Bashkimit Evropian (EMSA) paralajmëroi sot anijet të shmangin hyrjen në ujërat territoriale të Jemenit, pasi Houthët – e mbështetur nga Irani – mund të rifillojnë sulmet ndaj anijeve tregtare, veçanërisht në Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit, sipas BBC.

Thirrja e agjencisë së BE-së vjen pasi grupi rebel Houthi sulmoi me raketa dje Izraelin dhe u zotua të kryejë më shumë sulme.

Houthët – të cilët kanë ndikim në Jemenin veriperëndimor, deri më tani nuk e kanë përdorur armën e tyre më të fuqishme – aftësinë e tyre për të ndërprerë trafikun përmes Bab al-Mandeb, pikës së mbylljes detare që lidh Detin e Kuq me rrugët globale tregtare.

Operacion ushtarak i BE-së, “EUNAVFOR ASPIDES” tha se anijet tregtare të lidhura me SHBA-në ose Izraelin duhet të shmangin ujërat e Jemenit derisa kërcënimi të bëhej më pak urgjent.

Raporti, e vlerëson nivelin e kërcënimit si “të lartë” për anijet e lidhura me interesat izraelite.

Ekziston një nivel kërcënimi “mesatar” për anijet “që nuk janë të lidhura me Izraelin ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës. //a.i/

