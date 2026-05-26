Siria gjen mbetje të programit sekret të armëve kimike të Bashar al-Assad, arrestohen 18 persona
Udhëheqja tranzitore e Sirisë ka gjetur mbetjet e programit sekret të armëve kimike të ish-presidentit sirian Bashar al-Assad, duke përfshirë lëndë të para dhe municione që dyshohet se janë përdorur në sulme gjatë luftës civile, tha sot për Reuters përfaqësuesi i Sirisë në Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike (OPCW), Mohammed Katoob.
Sipas deklaratave të tij, u arrestuan 18 persona të dyshuar për përfshirje në programin e armëve kimike, midis tyre zyrtarë të lartë ushtarakë, politikë dhe teknikë të ish-regjimit.
Siç deklaroi Katub në intervistë, u gjetën edhe materiale të përdorura për prodhimin e sarinit, një gaz nervor që dyshohet se është përdorur në sulme gjatë luftës siriane.
Ai deklaroi se u sekuestruan më shumë se 70 raketa dhe bomba ajrore që u përdorën ose ishin të destinuara për armë kimike.
Katoob shtoi se midis të arrestuarve ishin zyrtarë të lartë ushtarakë nga strukturat e ish-regjimit të Bashar al-Assad.
Autoriteti Tranzicional Sirian nuk ka publikuar detaje shtesë rreth operacionit dhe hetimi është duke vazhduar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.