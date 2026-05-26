Nga ndryshimi i emrit te ruajtja speciale/ Gjyqtari zbulon çfarë ndodh me një 'bashkëpunëtor të drejtësisë' "Moment historik në rrugëtimin europian të vendit tonë", Begaj përshëndet Konferencën e 8-të Ndërqeveritare Shqipë Preç Zogaj: IBAR nuk është fundi i rrugës, integrimi në BE kërkon zbatim të standardeve Lorenc Vangjeli: Qytetarët shqiptarë që ndodhen në Perëndim, çengeli që do na afrojë me Evropën Kongresisti amerikan takon Osmanin e Abdixhikun në fillim të vizitës
Bota

Siria gjen mbetje të programit sekret të armëve kimike të Bashar al-Assad, arrestohen 18 persona

Udhëheqja tranzitore e Sirisë ka gjetur mbetjet e programit sekret të armëve kimike të ish-presidentit sirian Bashar al-Assad, duke përfshirë lëndë të para dhe municione që dyshohet se janë përdorur në sulme gjatë luftës civile, tha sot për Reuters përfaqësuesi i Sirisë në Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike (OPCW), Mohammed Katoob.

Sipas deklaratave të tij, u arrestuan 18 persona të dyshuar për përfshirje në programin e armëve kimike, midis tyre zyrtarë të lartë ushtarakë, politikë dhe teknikë të ish-regjimit.

Siç deklaroi Katub në intervistë, u gjetën edhe materiale të përdorura për prodhimin e sarinit, një gaz nervor që dyshohet se është përdorur në sulme gjatë luftës siriane.

Ai deklaroi se u sekuestruan më shumë se 70 raketa dhe bomba ajrore që u përdorën ose ishin të destinuara për armë kimike.

Katoob shtoi se midis të arrestuarve ishin zyrtarë të lartë ushtarakë nga strukturat e ish-regjimit të Bashar al-Assad.

Autoriteti Tranzicional Sirian nuk ka publikuar detaje shtesë rreth operacionit dhe hetimi është duke vazhduar.

