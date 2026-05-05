Belsh: Shoferi i furgonit me nxënës kapet duke drejtuar i dehur
5 maj 2026 — Policia e Belshit ndaloi të martën një 53-vjeçar që po drejtonte një furgon në gjendje të dehur. Në mjet ndodheshin pasagjerë, mes tyre edhe nxënës shkolle.
Sipas TV Klan, shërbimet e Policisë Rrugore dhe Stacionit të Policisë Belsh reaguan pasi morën informacionin për drejtimin e furgonit në gjendje të dehur. Në aksin Belsh–Gjolene u konstatuan një furgon tip “Benz Sprinter” me drejtues shtetasin S. Gj., 53 vjeç; testi i alkoolit me aparat matës nxori vlera 0.68 mg/l dhe 0.67 mg/l, sipas njoftimit të policisë.
Si masë e menjëhershme u organizua transporti i sigurt i nxënësve dhe pasagjerëve me një automjet tjetër. Rasti ndodh dy ditë pas aksidentit tragjik të Durrësit, ku një shofer i dehur shkaktoi vdekjen e dy fëmijëve dhe plagosi një tjetër, ngjarje që solli reagime në Kuvend dhe paralajmërime për ndryshime në Kodin Penal. Autoritetet kërkuan rritje të vigjilencës së drejtuesve të rendit dhe në diskutim u përmend edhe kërkesa që “që të fortët e lagjeve të bëhen shembull”.
Hetimet për rrethanat e ngjarjes vazhdojnë dhe ndaj drejtuesit do të ndiqen procedurat ligjore përkatëse; TV Klan raporton se policia po vijon veprimet për zbardhjen e plotë të incidentit dhe sigurimin e pasagjerëve.
