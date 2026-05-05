☁️
Tiranë 19°C · Vranët 05 May 2026
S&P 500 7,257 ▲0.78%
DOW 49,209 ▲0.55%
NASDAQ 25,290 ▲0.89%
NAFTA 102.19 ▼3.97%
ARI 4,569 ▲0.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
₿ CRYPTO
BTC $81,084 ▲ +0.94% ETH $2,364 ▲ +0.22% XRP $1.4060 ▲ +0.18% SOL $85.1500 ▲ +0.65%
S&P 500 7,257 ▲0.78 % DOW 49,209 ▲0.55 % NASDAQ 25,290 ▲0.89 % NAFTA 102.19 ▼3.97 % ARI 4,569 ▲0.79 % S&P 500 7,257 ▲0.78 % DOW 49,209 ▲0.55 % NASDAQ 25,290 ▲0.89 % NAFTA 102.19 ▼3.97 % ARI 4,569 ▲0.79 %
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
05 May 2026
Breaking
​KQZ kufizon shpenzimet e subjekteve politike për fushatë, një euro për çdo votues Edi Rama: Shqipëria dënon sulmet e Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Goditje ndaj paqes në rajon Rama dënon sulmet me raketa dhe dronë ndaj Emirateve: rrezik për paqen rajonale Rama nxit inovacionin: laboratorë smart në çdo shkollë dhe më shumë financim për startup-et Gjykata rrëzon kërkesën e Jorgo Goros; i mbeten 6 muaj burg
Menu
Kronika

Belsh: Shoferi i furgonit me nxënës kapet duke drejtuar i dehur

· 2 min lexim

5 maj 2026 — Policia e Belshit ndaloi të martën një 53-vjeçar që po drejtonte një furgon në gjendje të dehur. Në mjet ndodheshin pasagjerë, mes tyre edhe nxënës shkolle.

Sipas TV Klan, shërbimet e Policisë Rrugore dhe Stacionit të Policisë Belsh reaguan pasi morën informacionin për drejtimin e furgonit në gjendje të dehur. Në aksin Belsh–Gjolene u konstatuan një furgon tip “Benz Sprinter” me drejtues shtetasin S. Gj., 53 vjeç; testi i alkoolit me aparat matës nxori vlera 0.68 mg/l dhe 0.67 mg/l, sipas njoftimit të policisë.

Si masë e menjëhershme u organizua transporti i sigurt i nxënësve dhe pasagjerëve me një automjet tjetër. Rasti ndodh dy ditë pas aksidentit tragjik të Durrësit, ku një shofer i dehur shkaktoi vdekjen e dy fëmijëve dhe plagosi një tjetër, ngjarje që solli reagime në Kuvend dhe paralajmërime për ndryshime në Kodin Penal. Autoritetet kërkuan rritje të vigjilencës së drejtuesve të rendit dhe në diskutim u përmend edhe kërkesa që “që të fortët e lagjeve të bëhen shembull”.

Hetimet për rrethanat e ngjarjes vazhdojnë dhe ndaj drejtuesit do të ndiqen procedurat ligjore përkatëse; TV Klan raporton se policia po vijon veprimet për zbardhjen e plotë të incidentit dhe sigurimin e pasagjerëve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu