Berisha: Mbrojtja për Ballukun e ka kthyer Ramën në figurën e pushtetit absolut
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, akuzoi kryeministrin Edi Rama gjatë një takimi me drejtuesit politikë në qarqe se mbrojtja që i është bërë Lubi Ballukut në Kuvend, me mbështetjen e 81 mandateve, e ka kthyer atë në një figurë me pushtet absolut dhe më të rrezikshëm për vendin.
Sipas sot.com, Berisha njoftoi se PD ka një agjendë të qartë dhe se protesta e 8 majit synon të kundërshtojë, siç tha ai, një politikë që përdor çdo mekanizëm për të mbrojtur aleatët dhe interesat personale të mazhorancës.
Ai theksoi se mbledhja u thirr për t’u përgatitur për atë që e konsideroi një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme dhe kërkoi mobilizim për datën 8 maj. Berisha pretendoi se vendimet e qeverisë për mbrojtjen e Ballukut tregojnë përqendrim të pushtetit dhe akuzoi mazhorancën për lidhje me rrjete që, sipas tij, janë gati të bëjnë gjithçka për të ruajtur pozicionin e tyre.
Raporton sot.com se nga PD nënvizojnë se protesta synon të vërë në pah rreziqet e një përqendrimi të tillë pushteti dhe të kërkojë llogaridhënie për vendimet e marrë nga shumica.
