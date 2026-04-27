Berisha paralajmëron goditjen ndaj Ramës më 8 maj pas foltores para Kryeministrisë
Më 27 prill, kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbajti një foltore përpara zyrës së Kryeministrit ku u ndal te çështjet kryesore politike dhe social-ekonomike që, sipas tij, po rëndojnë jetën e qytetarëve. Ai akuzoi qeverisjen për korrupsion dhe përkeqësim të kushteve të jetesës, duke theksuar largimin e popullsisë nga fshatrat dhe pamundësinë e një të ardhmeje të sigurt për fëmijët në Shqipëri.
Sipas TV Klan, Berisha deklaroi se Edi Rama është i dëshpëruar dhe e ndjen se i vjen fundi dhe e akuzoi atë për sjellje anti-kombëtare. Ai përmendi vendimet e Ramës ndaj Kosovës, si dhe i referohet atij si një figurë që, sipas fjalëve të tij, ka vepruar kundër interesave të shqiptarëve. Berisha gjithashtu sulmoi Partinë Socialiste, duke thënë se ajo ka lidhje me krimin dhe se nuk ka socialist të ndershëm që e mbrojnë qeverinë.
Gjatë fjalimit, Berisha ftoi qytetarët të bashkohen në atë që e quajti një betejë përfundimtare dhe paralajmëroi se opozita është e gatshme të veprojë më 8 maj. Ai premtoi se rastet e korrupsionit do të mbeten të hapura dhe përsëriti synimin e opozitës për t’i dhënë një “goditje” qeverisë në datën e përmendur, duke e përcjellë si moment vendimtar për ndryshimin politik në vend.
Ngjarjet dhe deklarimet e kësaj foltoreje janë raportuar dhe dokumentuar nga TV Klan.
