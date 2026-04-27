EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
BTC $76,844 ▼ -1.84% ETH $2,288 ▼ -3.49% XRP $1.3930 ▼ -2.72% SOL $84.2000 ▼ -3.17%
Hoxha dhe Mexhiti nga Tirana: Bashkëpunim për mbështetjen e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut Berisha pranon mangësi dhe urdhëron riorganizim përpara protestës së 8 majit Prilli rrit fluksin e turistëve në Durrës dhe nxjerr në pah trashëgiminë kulturore Divjakë në prag të një sezoni veror të mbingarkuar: kapacitetet po ezaurohen Berisha paralajmëron goditjen ndaj Ramës më 8 maj pas foltores para Kryeministrisë
Politika

Berisha pranon mangësi dhe urdhëron riorganizim përpara protestës së 8 majit

Më 27 prill, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbajti një mbledhje me kryetarët e degëve të partisë ku pranoi se janë bërë gabime gjatë viteve dhe kërkoi një riorganizim të strukturave. Ai theksoi nevojën për përqendrim të aktivitetit partiak nga seksionet deri te drejtimet qendrore, me qëllim përgatitjen e iniciativa të koordinuara për të përballuar situatën politike aktuale.

Sipas TV Klan, Berisha i kërkoi drejtuesve të degëve të përqendrohen totalisht në përgatitjen e protestës së 8 majit dhe në takime intensive me qytetarët për t’u shpjeguar arsyet e kundërshtimit ndaj qeverisë. Ai nënvizoi domosdoshmërinë e organizimit, duke përsëritur se fokusi kryesor duhet të jetë rindërtimi dhe aktivizimi i strukturave vendore të partisë.

Gjatë fjalës, Berisha përgëzoi kryetarët e rinj të degëve që dolën nga proceset e fundit zgjedhore dhe i krahasoi këto praktika me mënyrën e funksionimit të Partisë Socialiste, të cilën e kritikoi për mungesë procesesh zgjedhore që nga viti 2009. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për shndërrimin e partisë rivale në instrument të interesave personale dhe ritheksoi akuzat për korrupsion, duke përmendur dosjen e AKSH-it dhe akuzat ndaj ish-zëvendëskryeministës Belinda Balluku.

Berisha deklaroi se alternativa e opozitës është përballja e drejtëpërdrejtë me qeverinë dhe mohoi çdo mendim për dorëzim politik, duke thënë se synimi është largimi i Ramës. Raporton TV Klan se mbledhja u fokusua kryesisht në koordinimin e protestës së 8 majit, të cilën ai e përshkroi si një reagim ndaj asaj që e quajti “narkoregjim”, manipulime elektorale dhe vjedhje të pretenduara.

