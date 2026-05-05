S&P 500 7,266 ▲0.91%
DOW 49,306 ▲0.74%
NASDAQ 25,334 ▲1.06%
NAFTA 102.16 ▼4%
ARI 4,573 ▲0.88%
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,512 ▲ +1.77% ETH $2,372 ▲ +0.46% XRP $1.4103 ▲ +0.48% SOL $85.9200 ▲ +1.42%
Politika

Berisha: Raporti i PE konfirmon shqetësimet e opozitës për zgjedhjet dhe institucionet

· 2 min lexim

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi një takim me banorët e zonës së Astirit në Tiranë, ku u ndal kryesisht te raporti i fundit për Shqipërinë, i votuar më 5 maj në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Europian. Ai tha se ky dokument pasqyron shqetësimet që opozita ka ngritur prej kohësh për procesin zgjedhor dhe funksionimin e institucioneve në vend.

Sipas TV Klan, Berisha deklaroi se raporti evidenton ndërthurjen e institucioneve shtetërore me strukturat e partisë në pushtet dhe përshkruan zgjedhje në kushte të një “partie-shtet”. Ai akuzoi qeverinë se ka mbrojtur figura të lidhura me krimin, përmendi emra si Lubi Balluku dhe Sadiku dhe u shpreh se në raport përfshihen pretendime për favorizime ndaj investitorëve strategjikë. Gjithashtu ai përmendi se nisma e Ballkanit të Hapur, sipas tij, ka dëmtuar sektorin e bujqësisë.

Berisha kritikoi qeverisjen dhe menaxhimin e projekteve strategjike, duke theksuar se opozita ka qëndruar e palëkundur në denoncimet e saj. Ai vlerësoi kontributin e qytetarëve që morën pjesë në protestat e opozitës dhe tha se zëri i tyre ka fituar jehonë më të gjerë ndërkombëtare.

Në përfundim, Berisha theksoi se raporti është një konfirmim i qëndrimeve të opozitës dhe një dokument që pasqyron sipas tij të vërtetat për situatën politike në vend, një qëndrim i përsëritur edhe në raportimin e TV Klan.

