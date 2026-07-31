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Arte

Biblioteka Kombëtare dhe Agjencia e Diasporës do të promovojnë trashëgiminë dokumentare e kulturore brenda dhe jashtë vendit

https://omg10.com/4/11463930
· 1 min lexim
Biblioteka Kombëtare dhe Agjencia

Biblioteka Kombëtare dhe Agjencia Kombëtare e Diasporës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi, me synim ruajtjen, dokumentimin dhe promovimin e trashëgimisë dokumentare e kulturore shqiptare, brenda dhe jashtë vendit.

Marrëveshja parashikon zhvillimin e projekteve të përbashkëta, ekspozitave, konferencave, botimeve shkencore dhe nismave digjitale, me fokus forcimin e lidhjeve ndërmjet institucioneve shqiptare dhe komuniteteve të diasporës.

Në kuadër të bashkëpunimit pritet të intensifikohet edhe koordinimi me ambasadat dhe përfaqësitë diplomatike shqiptare, përmes Agjencisë Kombëtare të Diasporës, duke krijuar mundësi të reja për promovimin e kulturës, historisë dhe trashëgimisë kombëtare në arenën ndërkombëtare.

Sipas dy institucioneve, marrëveshja synon të ndërtojë ura të reja komunikimi me diasporën dhe të forcojë prezantimin e historisë, gjuhës dhe kulturës shqiptare përtej kufijve, duke e bërë trashëgiminë kombëtare pjesë të dialogut kulturor ndërkombëtar.

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