🌤️
Tiranë 38°C · Kryesisht kthjellët 31 July 2026
S&P 500 7,438 ▲1.66%
DOW 52,208 ▲1.19%
NASDAQ 25,122 ▲2.78%
NAFTA 84.84 ▲1.5%
ARI 4,111 ▼1.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1511 EUR/GBP 0.8565 EUR/CHF 0.9301 EUR/ALL 93.8176 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3965 EUR/TRY 54.7047 EUR/JPY 184.79 EUR/CAD 1.6137 EUR/USD 1.1511 EUR/GBP 0.8565 EUR/CHF 0.9301 EUR/ALL 93.8176 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3965 EUR/TRY 54.7047 EUR/JPY 184.79 EUR/CAD 1.6137
₿ CRYPTO
BTC $63,765 ▼ -1.72% ETH $1,881 ▼ -2.26% XRP $1.0712 ▼ -1.2% SOL $73.4900 ▼ -1.05%
S&P 500 7,438 ▲1.66 % DOW 52,208 ▲1.19 % NASDAQ 25,122 ▲2.78 % NAFTA 84.84 ▲1.5 % ARI 4,111 ▼1.2 % S&P 500 7,438 ▲1.66 % DOW 52,208 ▲1.19 % NASDAQ 25,122 ▲2.78 % NAFTA 84.84 ▲1.5 % ARI 4,111 ▼1.2 %
EUR/USD 1.1511 EUR/GBP 0.8565 EUR/CHF 0.9301 EUR/ALL 93.8176 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3965 EUR/TRY 54.7047 EUR/JPY 184.79 EUR/CAD 1.6137 EUR/USD 1.1511 EUR/GBP 0.8565 EUR/CHF 0.9301 EUR/ALL 93.8176 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3965 EUR/TRY 54.7047 EUR/JPY 184.79 EUR/CAD 1.6137
31 Jul 2026
Breaking
Ish-zyrtarja e PD në krye të Agjencisë së Turizmit, Berisha: Korruptimi i opozitës është politikë kryesore e Ramës Kryeministri i Spanjës mbi krizën e emigrantëve në Ceuta: Është një shkelje e integritetit territorial Parlamenti Europian thërret Infantinon në seancë dëgjimore për planin e investimeve private në FIFA PS mbron hartën me 46 bashki, Mazniku: Asnjë shërbim nuk largohet, Poliçani vetëm fiton FOKUS – Greqia vijon betejën me zjarret, situata më kritike në Kretë
Menu
Arte

Klubi “Bashkimi”, vatra ku lindi ideja e alfabetit të njësuar shqip, përkujtohet në 118-vjetorin e themelimit

https://omg10.com/4/11463930
· 2 min lexim
e themelimit

Një nga institucionet më të rëndësishme të Rilindjes Kombëtare shqiptare, Klubi “Bashkimi” i Manastirit, u përkujtua sot nga Akademia e Shkencave në përvjetorin e themelimit të tij.

I krijuar më 31 korrik 1908, klubi u shndërrua në qendrën ku morën formë përpjekjet për përhapjen e gjuhës shqipe dhe organizimin e Kongresit të Manastirit, që disa muaj më vonë do t’i jepte shqiptarëve alfabetin e njësuar.

Klubi “Bashkimi” u themelua në Manastir nga Fehim Zavalani dhe Gjergj Qiriazi, në një periudhë vendimtare për lëvizjen kombëtare shqiptare. Ai u kthye shpejt në një vatër të mendimit patriotik, ku u mblodhën intelektualë, mësues, shkrimtarë dhe veprimtarë me synimin për të përhapur arsimin në gjuhën shqipe, për të botuar libra e gazeta dhe për të forcuar ndërgjegjen kombëtare.

Në radhët e klubit bënin pjesë figura të njohura të kohës, si Mit’hat Frashëri, Bajo Topulli dhe Shahin Kolonja, të cilët kontribuuan në shndërrimin e tij në një forum ku diskutoheshin çështjet e arsimit, gjuhës dhe të drejtave kombëtare të shqiptarëve.

Sipas Akademisë së Shkencave, pikërisht në këtë klub u hodhën themelet për organizimin e Kongresit të Manastirit në nëntor 1908, ku u miratua alfabeti i njësuar i gjuhës shqipe, një nga vendimet më të rëndësishme në historinë kulturore dhe kombëtare të shqiptarëve.

Edhe pse veprimtaria e tij u zbeh pas ndryshimeve politike në Ballkan, trashëgimia e Klubit “Bashkimi” mbetet një pikë referimi e Rilindjes Kombëtare dhe e përpjekjeve që çuan drejt shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu