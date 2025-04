Biden për Trump: “Kaq shumë dëm e kaq shumë shkatërrim”

Për herë të parë që nga marrja e detyrës nga presidenti Trump, ish-presidenti amerikan Biden ka kritikuar ashpër politikat e presidentit të ri, Donald Trump.

Pas gati tre muajsh, ish-presidenti amerikan Joe Biden ka kritikuar hapur për herë të parë politikat e pasuesit të tij Donald Trump. “Mbetesh pa frymë” se sa shumë ka shkatërruar Trump në më pak se 100 ditë. Vendi nuk ka qenë kurrë kaq i ndarë.”, tha Biden në një konferencë në Çikago për personat me aftësi të kufizuara. “Ata qëllojnë fillimisht dhe pastaj marrin në shënjestër” tha ish-presidenti Biden, duke theksuar se brenda një kohe të shkurtër janë bërë shumë dëme dhe shkatërrime.

Presidenti amerikan, Donald Trump Fotografi: Win McNamee/Getty Images

Biden kundër shkurtimeve në administratë

Biden kritikoi veçanërisht shkurtimet masive të administratës Trump për agjencinë e pensioneve “Social Security”. Ndër të tjera, ajo është përgjegjëse për shpërndarjen e pensioneve shtetërore për 68 milionë përfitues. “Ata po i presin sigurimet shoqërore me sëpatë dhe po shkarkojnë 7000 nëpunës civilë, mes tyre edhe ata më me përvojë”, kritikoi ish-presidenti. Në një kohë që sigurimet shoqërore duhet të mbrohen “për të mirën e të gjithë kombit”. Nuk bëhet fjalë vetëm për pensionet e pleqërisë. “Kjo ka të bëjë edhe me ruajtjen e marrëdhënies bazike të besimit mes shtetit dhe popullit”, u shpreh demokrati Biden. Në fjalimin e tij, Biden u shpreh mjaft i zhgënjyer edhe për polarizimin brenda popullit amerikan: “Unë merrem me këtë për një kohë shumë të gjatë,” tha Biden, dhe asnjëherë vendi “nuk ka qenë kaq i ndarë”.

Që nga largimi nga Shtëpia e Bardhë, Biden ka bërë disa paraqitje publike, por deri më tani i kishte shmangur kritikat ndaj Trumpit, ndryshe nga presidenti i ri, i cili rregullisht fajëson administratën Biden për shumë probleme në SHBA.