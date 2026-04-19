S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Manastirliu takon banorët e Fushës së Aviacionit, fokus te projektet për komunitetin MLS: Messi shënon dy herë dhe udhëheq Inter Miami drejt fitores ndaj Rapids Blushi prezanton 16 propozimet e Partisë së Lirisë për shëndetësinë Roboti humanoid thyen rekordin botëror në gjysmëmaratonë në Pekin Real Sociedad mposht Atletico Madridin dhe fiton trofeun e Kupës së Mbretit
Blushi prezanton 16 propozimet e Partisë së Lirisë për shëndetësinë

Partia e Lirisë ka paraqitur një paketë me 16 propozime për sistemin shëndetësor, duke e vendosur theksin te rritja e financimit publik, përmirësimi i kushteve për mjekët dhe zgjerimi i mbështetjes për pacientët.

Sipas raportimit të ATA-s, Sekretari i Përgjithshëm Tedi Blushi i prezantoi këto masa gjatë një tryeze me mjekë dhe ekspertë të shëndetësisë, ku u diskutuan vështirësitë që po has sistemi publik. Në qendër të propozimeve ishin dyfishimi i pagave për mjekët dhe infermierët, rritja e buxhetit të shëndetësisë në 6 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto, si edhe zgjerimi i listës së barnave të rimbursueshme. Blushi argumentoi se sektori ka nevojë për ndërhyrje më të thellë për të frenuar largimin e personelit mjekësor dhe për të rritur cilësinë e shërbimeve për qytetarët.

Paketa e prezantuar prek edhe fusha të tjera si furnizimi me barna, forcimi i sistemit të referimit, transparenca në menaxhimin e fondeve dhe përmirësimi i trajtimit për pensionistët. Mesazhi politik i kësaj daljeje lidhet me përpjekjen e Partisë së Lirisë për ta kthyer shëndetësinë në një nga temat kryesore të debatit publik. Propozimet vijnë në një moment kur çështjet e financimit, mungesës së personelit dhe kostove për qytetarët mbeten ndër më të diskutuara në sektor.

