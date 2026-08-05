BM – Katër të plagosur në një sulm në qendër të Londrës
– Policia e Londrës njoftoi sot se një grua është arrestuar, pasi katër persona u plagosën me thikë në zonën Covent Garden, një nga zonat qendrore të kryeqytetit britanik, e frekuentuar nga turistët, sipas AP.
Policia Metropolitane tha se hetimet e para tregojnë se ngjarja mund të ketë lidhje me një problem të shëndetit mendor.
Në vendngjarje u gjetën edhe gërshërë, të cilat dyshohet se janë përdorur gjatë sulmit.
Katër burra, të moshave 34, 39, 42 dhe 52 vjeç, u gjetën me plagë të shkaktuara nga goditjet me mjetin e mprehtë.
Një grua 47-vjeçare u arrestua nën dyshimin për mbajtje të një arme të ftohtë dhe sulm.
Të plagosurit u dërguan në një qendër traumatologjie pas incidentit sot pasdite në rrugën Endell Street.
Dy prej tyre u larguan nga spitali, ndërsa dy të tjerë mbetën nën kujdes mjekësor.
Policia tha se plagët e tyre nuk konsiderohen kërcënuese për jetën.
“Edhe pse hetimi është ende në fazat e para, duam të sigurojmë komunitetin se aktualisht besojmë se bëhet fjalë për një incident të izoluar, të lidhur me shëndetin mendor”, tha shefi i policisë, Jason Stewart.
Një menaxher i një restoranti pranë vendit të ngjarjes tha se viktimat duket se janë goditur rastësisht. /
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.