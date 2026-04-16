Tiranë 19°C · Vranët 16 April 2026
16 Apr 2026
Grabitet banka në mes të Napolit, lirohen 25 pengjet por grabitësit refuzojnë të dorëzohen  "Abissnet Superiore", dalin në shitje biletat e ndeshjeve të fazës "Final Four" Duka: "De Biasi vërtetë është një histori e bukur e futbollit shqiptar, por sekreti mbetet energjia e grupit" Bunë-Velipojë, zonë pilot, strategji e re për menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore Dy telefonata të rreme alarmojnë Policinë e Tiranës
Sporti

Botërori 2027/ Kombëtarja rinis përgatitjet për Uellsin, Gresa Berisha i bashkohet ekipit

· 1 min lexim

Kombëtarja e vajzave është rikthyer në fushë pas udhëtimit nga Uellsi, ku zhvilloi ndeshjen e parë në Wrexham, duke rinisur përgatitjet në “Shtëpinë e Futbollit” në prag të sfidës së radhës.

Skuadra kuqezi zhvilloi seancën e radhës stërvitore paraditen e sotme, me fokus maksimal te ndeshja e kthimit ndaj Uellsit.

Departamenti i Komunikimit në FSHF bën me dije se ekipit i është bashkuar edhe mesfushorja Gresa Berisha, e cila është tashmë në dispozicion të stafit teknik dhe një alternativë e rëndësishme për këtë përballje.

Sfida Shqipëri–Uells do të luhet të shtunën, në ora 18:00, në stadiumin “Elbasan Arena”. Hyrja do të jetë falas për tifozët. Ndeshja do të transmetohet drejtpërdrejt në FSHF TV.

