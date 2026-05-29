29 May 2026
Bota

Bullgaria kufizon qëndrimin e avionëve ushtarakë amerikanë në Sofje, kryeministri zbulon arsyen

· 2 min lexim

Bullgaria do të lejojë që avionët ushtarakë amerikanë të qëndrojnë në territorin e saj vetëm deri në fund të qershorit, pasi Shtetet e Bashkuara nuk arritën të miratojnë largimin e qytetarëve bullgarë, tha të premten kryeministri Rumen Radev, sipas Reuters.

“E kuptoj plotësisht kompleksitetin e procedurave rregullatore dhe nevojën për kohë, por ne gjithashtu kemi prioritetet dhe procedurat tona dhe nuk mund t’i përgjigjemi pozitivisht kërkesës për parkim afatgjatë të avionëve dhe tankerëve në në aeroportin e Sofjes”, tha Radev.

Më herët këtë muaj, Radev foli me Presidentin e SHBA-së Donald Trump dhe bëri thirrje për pezullimin e regjimit të vizave për qytetarët bullgarë në SHBA.

Radev tha se këmbënguli që çështja të analizohej urgjentisht, por nuk mori një përgjigje pozitive.

Bullgaria po pret avionë ushtarakë amerikanë në kryeqytetin e saj, Sofje, sipas një marrëveshjeje të vlefshme deri në fund të majit.

Radev tha se qeveria do të miratojë një vendim të premten për të zgjatur qëndrimin e avionit amerikan deri në fund të qershorit, për t’i dhënë SHBA-së kohë të rishqyrtojë veprimet e saj. Radev korri një fitore dërrmuese në zgjedhjet parlamentare më 19 prill.

