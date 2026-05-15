Maqedonia

Bytyqi: Brenda dy viteve borxhi publik është rritur për 2.5 miliardë euro

Borxhi publik është rritur me 2.5 miliardë euro në terma absolutë vetëm në dy vjet, paralajmëroi ish-zv. kryeministri për Çështjet Ekonomike dhe deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi.

Bytyqi në “Telma” theksoi se borxhi publik nuk duhet të relativizohet dhe se është gabim të krijohet një perceptim se huamarrja nuk është një çështje e rëndësishme për stabilitetin ekonomik të vendit.

“Është krijuar një perceptim se borxhi publik nuk është i rëndësishëm. Jo, borxhi publik është sigurisht i rëndësishëm”, tha Bytyqi.Sipas tij, shifrat mbi huamarrjen nuk janë insinuata të opozitës, por të dhëna nga vetë qeveria.

“Ky është realiteti, sipas numrave të tyre, jo numrave tanë. Që nga dhjetori i vitit 2023, kur ne kishim kontroll mbi borxhin publik, ai arriti në 8.5 miliardë euro. Në këtë moment, pa borxhin e ri prej 260 milionë eurosh, borxhi arrin në 10.8 miliardë euro, ndërsa me huamarrjen shtesë arrin në 11 miliardë euro”, tha Bytyqi.

Bytyqi iu referua edhe fondeve nga kredia hungareze, duke theksuar se qytetarët ende nuk kanë një pasqyrë të qartë se ku dhe si po përdoren këto para.

“Vetëm për t’ju kujtuar, 250 milionë euro duhej të shkonin në njësitë e qeverisjes vendore. Vetëm 47 milionë euro janë paguar deri më tani, sepse të gjitha kontratat për shpërndarjen e parave hungareze në infrastrukturë janë për pesë vjet. Nëse situata do të ishte vërtet e mirë, çdo projekt infrastrukturor i zbatuar duhet të ishte paguar pas përfundimit të tij”, tha Bytyqi, duke theksuar se pyetja thelbësore është: Ku u zhdukën një miliard euro nga Hungaria?./Telegrafi/

