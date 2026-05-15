Tiranë 22°C · Pjesërisht vranët 15 May 2026
S&P 500 7,501 ▲0.77%
DOW 50,063 ▲0.75%
NASDAQ 26,635 ▲0.88%
NAFTA 99.63 ▲2.8%
ARI 4,565 ▼2.56%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
₿ CRYPTO
BTC $80,609 ▲ +1.56% ETH $2,259 ▲ +0.08% XRP $1.4707 ▲ +2.55% SOL $91.2800 ▲ +0.58%
S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,063 ▲0.75 % NASDAQ 26,635 ▲0.88 % NAFTA 99.63 ▲2.8 % ARI 4,565 ▼2.56 % S&P 500 7,501 ▲0.77 % DOW 50,063 ▲0.75 % NASDAQ 26,635 ▲0.88 % NAFTA 99.63 ▲2.8 % ARI 4,565 ▼2.56 %
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
15 May 2026
Breaking
Mira Murati testifies in Musk-Altman trial: Sam created chaos at OpenAI Ndalohet shoferi që aksidentoi një çiklist 13-vjeçar në Shkup Samiti Maqedonia 2025: Njohuritë globale dhe inovacionet duhet të shfrytëzohen për prioritetet lokale “Reagim i vonuar i prokurorisë”, Kurti: Të shohim se çfarë dënimi do të marrin ata që gjuajnë me gotë dhe përgjakin zëvendësministra “Delayed reaction of the prosecution”, Kurti: Let’s see what punishment those who throw glass and bleed the deputy ministers will receive
Menu
Seria A

“Cardinale-Tare-Allegri, ju tregoj luftën për pushtet te Milani. Shqiptari, i sakrifikuari i parë”

· 2 min lexim

Gianluca Di Marzio analizoi situatën te Milani në podcastin “Caffè Di Marzio”, duke theksuar se deklaratat e Gerry Cardinale janë sinjal i qartë se pronari dëshiron të marrë kontrollin e plotë të klubit dhe të ndërtojë “Milanin e tij” për sezonin e ardhshëm.

Sipas tij, ditët në vijim do të jenë vendimtare për të kuptuar se cila palë do ta fitojë betejën e brendshme për pushtet në klubin kuqezi. Di Marzio shton se “i sakrifikuari i parë” duket se do të jetë Igli Tare, për shkak të disa operacioneve merkatoje që nuk bindën plotësisht, si rastet e Nkunku dhe Jashari.

Megjithatë, ai theksoi edhe meritat e Tares: “Ishte njeriu që bindi Modric të zgjidhte Milanin”, ndërsa kroati konsiderohet një nga faktorët që e mbajti ekipin në garë për Champions League deri në javët e fundit. Di Marzio shtoi se Tare gjithmonë ka pasur nevojë për kohë dhe autonomi për të ndërtuar projektet e tij.

Për Massimiliano Allegrin, gazetari italian deklaroi se në rast kualifikimi në Champions, trajneri do të fitojë automatikisht edhe një vit kontratë. Sipas tij, shkarkimi i Allegrit me dy vite kontratë dhe rreth 20 milionë euro bruto do të ishte një vendim shumë i vështirë ekonomikisht për Milanin.

Di Marzio shtoi se Allegri nuk ka ndërmend të bëjë hapa pas dhe do të kërkojë garanci të forta mbi ndërtimin e skuadrës, pasi jo të gjitha kërkesat e tij në merkato, si në verë ashtu edhe në janar, janë plotësuar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu