“Cardinale-Tare-Allegri, ju tregoj luftën për pushtet te Milani. Shqiptari, i sakrifikuari i parë”
Gianluca Di Marzio analizoi situatën te Milani në podcastin “Caffè Di Marzio”, duke theksuar se deklaratat e Gerry Cardinale janë sinjal i qartë se pronari dëshiron të marrë kontrollin e plotë të klubit dhe të ndërtojë “Milanin e tij” për sezonin e ardhshëm.
Sipas tij, ditët në vijim do të jenë vendimtare për të kuptuar se cila palë do ta fitojë betejën e brendshme për pushtet në klubin kuqezi. Di Marzio shton se “i sakrifikuari i parë” duket se do të jetë Igli Tare, për shkak të disa operacioneve merkatoje që nuk bindën plotësisht, si rastet e Nkunku dhe Jashari.
Megjithatë, ai theksoi edhe meritat e Tares: “Ishte njeriu që bindi Modric të zgjidhte Milanin”, ndërsa kroati konsiderohet një nga faktorët që e mbajti ekipin në garë për Champions League deri në javët e fundit. Di Marzio shtoi se Tare gjithmonë ka pasur nevojë për kohë dhe autonomi për të ndërtuar projektet e tij.
Për Massimiliano Allegrin, gazetari italian deklaroi se në rast kualifikimi në Champions, trajneri do të fitojë automatikisht edhe një vit kontratë. Sipas tij, shkarkimi i Allegrit me dy vite kontratë dhe rreth 20 milionë euro bruto do të ishte një vendim shumë i vështirë ekonomikisht për Milanin.
Di Marzio shtoi se Allegri nuk ka ndërmend të bëjë hapa pas dhe do të kërkojë garanci të forta mbi ndërtimin e skuadrës, pasi jo të gjitha kërkesat e tij në merkato, si në verë ashtu edhe në janar, janë plotësuar.
