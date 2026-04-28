Çelet edicioni i pestë i panairit ‘Ditët e Bujqësisë 2026’ në Lushnjë
Panairi ndërkombëtar “Ditët e Bujqësisë 2026” u hap në qendrën e Lushnjës, duke zhvilluar aktivitetet e tij në datat 28–30 prill. Për tre ditë, sheshi qendror do të presë mbi 100 fermerë, kompani, ekspertë dhe inovatorë nga Shqipëria e rajoni, në një forum të dedikuar për teknologjitë, produktet vendase dhe mundësitë e bashkëpunimit në sektorin bujqësor.
Në ceremoninë e hapjes mori pjesë ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla; sipas TV Klan, ai theksoi se panairi shërben si platformë për shkëmbimin e përvojave dhe lidhjen e tregjeve vendase me ato ndërkombëtare. Ministri nënvizoi rëndësinë e organizimit të fermerëve përmes Shoqërive të Bashkëpunimit Bujqësor (SHBB) dhe bashkëpunimin me bashkitë për të përhapur këtë model në të gjithë vendin, si dhe mbështetjen përmes Skemës Kombëtare dhe paketës financiare për afrim me standardet e Bashkimit Europian.
Programi i hapjes përfshiu një pjesë artistike dhe fjalime të organizatorëve; më pas ministri vizitoi stendat dhe u njoh me ofertën e ekspozuesve. Në panair prezantohen teknologji të reja bujqësore, produkte cilësore vendase dhe mundësi konkrete për bashkëpunime tregtare dhe projekte modernizimi të prodhimit.
Në ditën e parë morën pjesë përfaqësues të institucioneve qendrore e vendore, përfshirë kryetaren e Bashkisë së Lushnjës, Eriselda Sefa. TV Klan raporton se organizimi vlerëson potencialin bujqësor të zonës dhe synon të nxisë zhvillimin ekonomik vendas dhe rajonal përmes lidhjeve tregtare dhe inovacionit.
