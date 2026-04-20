Çështja e presidentit, Mushkolaj: Papërgjegjësi e klasës politike – LVV mban fajin kryesor për krizën
Kosova mund të përballet me një situatë të tjetër të ngërçit politik për shkak të moszgjidhjes së presidentit dhe mungesës së kompromisit mes partive, ndërsa rreziku për zgjedhje të reja dhe krizë të thelluar institucionale mbetet real.
Sipas raportimit, në “Përballje Podcast”, analisti politik Imer Mushkolaj e cilëson këtë situatë si pasojë direkte të dështimit të klasës politike për të marrë përgjegjësi dhe për të arritur marrëveshje. Zhvillimi po ndiqet me vëmendje në Kosovë për shkak të ndikimit politik, institucional ose shoqëror që lidhet me ngjarjen.
Në vijim të materialit theksohet se “Duhet të pajtohemi që kjo është një papërgjegjësi ekstreme e klasës politike… kanë arritë që ta sjellin vendin në një situatë kur tash e gati katër muaj pas zgjedhjeve nuk arrijnë ta zgjedhin një president,” theksoi Mushkolaj gjatë diskutimit me kryeredaktorin e Telegrafit, Muhamet Hajrullahu. Po ashtu, raportimi shton se ai shton se mungesa e një zgjidhjeje nuk lidhet me pamundësinë për kompromis, por me interesat politike dhe personale të partive..
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te pasojat dhe te hapat e mëtejshëm, duke nënvizuar se “Ma shumë se sa përpjekje për me arritë zgjidhje, ka përpjekje për me e fajësu tjetrin,” u shpreh ai. – YouTube www.youtube.com Zgjedhjet nuk janë zgjidhje.
Burimi: Telegrafi
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.