EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
S&P 500 6,722 ▲0.34 % DOW 47,028 ▲0.17 % NASDAQ 22,484 ▲0.49 % NAFTA 95.17 ▲2.93 % ARI 5,004 ▲0.03 % S&P 500 6,722 ▲0.34 % DOW 47,028 ▲0.17 % NASDAQ 22,484 ▲0.49 % NAFTA 95.17 ▲2.93 % ARI 5,004 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726 EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
Nga Moglica tek linja me Kosovën, tre projektet energjetike që Shqipëria çon tek BE-ja për financim Fidan: Lufta në Lindjen e Mesme mund të shkaktojë krizë të përhershme refugjatësh Slot për gafën e Tudorit: Ne tullacët jemi të gjithë njësoj… Fondet evropiane për Bujqësinë, KE: S'ka afat për nisjen e IPARD III! Si t'ua shpjegojmë demokratëve "vetëpërjashtimin" e Salianjit?
Sporti

Champions League, Kompany: Jemi Bayerni, luajmë gjithmonë për fitore

· 1 min lexim

Rezultati i ndeshjes së parë e vendos Bayernin e Mynihut në një pozicion të sigurt: Vincent Kompany shfaqet për konferencën për shtyp para ndeshjes se kthimit kundër Atalantës në Champions League, sfidë që do të luhet nesër në orën 21:00. Fitorja 6-1 në Bergamo nuk do të thotë se do të gjejmë një Bayern të pamotivuar në Mynih.

“Roli im në një situatë si kjo është kryesisht të menaxhoj grupin sa më mirë të jetë e mundur. Do të ketë ende shtatëdhjetë e pesë mijë tifozë që duan të na shohin të fitojmë: në fushë, do të duhet të jemi agresivë dhe plotësisht të përkushtuar; nuk mund ta përballojmë të kundërtën.

Dhe përveç kësaj, ne jemi Bayerni i Mynihut, kemi luftuar shumë për të arritur në këtë pikë: nuk luajmë miqësore, gjithmonë ka tension në ndeshjet tona”, ka thënë trajneri i Bayernit, Vincent Kompany.

 

Lexo Gjithashtu