Champions League, Kompany: Jemi Bayerni, luajmë gjithmonë për fitore
Rezultati i ndeshjes së parë e vendos Bayernin e Mynihut në një pozicion të sigurt: Vincent Kompany shfaqet për konferencën për shtyp para ndeshjes se kthimit kundër Atalantës në Champions League, sfidë që do të luhet nesër në orën 21:00. Fitorja 6-1 në Bergamo nuk do të thotë se do të gjejmë një Bayern të pamotivuar në Mynih.
“Roli im në një situatë si kjo është kryesisht të menaxhoj grupin sa më mirë të jetë e mundur. Do të ketë ende shtatëdhjetë e pesë mijë tifozë që duan të na shohin të fitojmë: në fushë, do të duhet të jemi agresivë dhe plotësisht të përkushtuar; nuk mund ta përballojmë të kundërtën.
Dhe përveç kësaj, ne jemi Bayerni i Mynihut, kemi luftuar shumë për të arritur në këtë pikë: nuk luajmë miqësore, gjithmonë ka tension në ndeshjet tona”, ka thënë trajneri i Bayernit, Vincent Kompany.
