Aksident i rëndë në Librazhd, ndërron jetë 67-vjeçarja
Një aksident i rëndë automobilistik ka ndodhur këtë mbrëmje në 20 maj në aksin rrugor që lidh Librazhdin me Prrenjasin.
Mësohet se një automjet, që drejtohej nga një 38-vjeçar ka përplasur për vdekje këmbësoren 67-vjeçare H.B.
Pas ngjarjes, 38-vjeçari Xh.O është arrestuar për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen.
Njoftimi i policisë:
Librazhd
Specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin Xh. O., 38 vjeç, për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen.
Rreth orës 19:45, në aksin rrugor “Librazhd-Prrenjas”, automjeti që drejtonte 38-vjeçari ka përplasur këmbësoren, shtetasen H. B., rreth 67 vjeçe.
Si pasojë e aksidentit, shtetasja H. B. ka humbur jetën.
Materialet procedurale do ti referohen Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
