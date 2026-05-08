🌧️
Tiranë 16°C · Shi i lehtë 08 May 2026
S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,597 ▼0.63%
NASDAQ 25,806 ▼0.13%
NAFTA 94.43 ▼0.4%
ARI 4,729 ▲0.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $79,920 ▼ -1.46% ETH $2,288 ▼ -1.96% XRP $1.3902 ▼ -1.67% SOL $88.5900 ▼ -1.08%
S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 94.43 ▼0.4 % ARI 4,729 ▲0.38 % S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 94.43 ▼0.4 % ARI 4,729 ▲0.38 %
EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028
08 May 2026
Breaking
Hantavirusi mund të “fshihet” deri në 8 javë, shtohet frika pas rasteve të fundit – Tv Klan “Po bashkohet e djathta” – Besian Mustafa tregon pse Vjosa Osmani do të garojë me LDK-në Champions/ Spanja me 5 skuadra sezonin tjetër, falë Rayo Vallecano të Ivan Balliut Prapaskena/ Gjithçka nisi në tetor, Valverde kritikohet se s’veproi si zv/kapiteni, Vini Jr. konsiderohet “spiuni” i Arbeloa-s Süle tregon momentet ekstreme fizike te Bayerni: Kam humbur 2.5 kg në një ditë…
Menu
Sporti

Champions/ Spanja me 5 skuadra sezonin tjetër, falë Rayo Vallecano të Ivan Balliut

· 2 min lexim

Nga një lagje periferie punëtorësh e Madridit, në finalen e Conference League. Rayo Vallecano e Ivan Balliu, skuadra e 3-të e kryeqytetit spanjoll, ka bërë të lumtur gjithë futbollin iberik, pasi mundi 1-0 Strasburgun dhe shkoi në aktin final të kupës së tretë europiane për nga rëndësia, ku sfidon Crystal Palace.

Kjo fitore e skuadrës së lojtarit të Kombëtares shqiptare, është shumë e rëndësishme edhe për Champions League. Në bazë të klasifikimit të UEFA-s, tashmë Spanja e ka të sigurt pjesëmarrjen me 5 skuadra në kompeticionin më të rëndësishëm europian të klubeve.

Për Championsin 2026-2027 janë kualifikuar Barcelona, Real Madrid, Vilareal dhe Atletico Madrid. Në garë për vendin e fundit mbeten Real Betis dhe Celta Vigo.

Mbi valën e entuziazmit, La Liga shpreson që sezonin e ardhshëm të ketë 9 skuadra në të gjitha kupat. Dy vendeve në Europa League dhe atij në Conference League për vitin e ardhshëm do t’u shtohej një vend në Europa League, nëse Rayo fiton kupën dhe nuk kualifikohet direkt nga kampionati, duke e mbyllur atë pas vendit të 7-të.

Balliu me shokë kanë festuar sipas mënyrës së tyre mbrëmjen e djeshme. Në fillim shkuan tek ultrasit e tyre për t’i falënderuar, pastaj u kthyen në fushë dhe duartrokitën kundërshtarët.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu