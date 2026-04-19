Chatbot-et e inteligjencës artificiale shpesh japin këshilla problematike për shëndetin – thotë një studim i ri
Sipas një studimi të kryer së fundmi, pesë chatbot-e të përdorur gjerësisht të inteligjencës artificiale shpesh prodhuan përgjigje problematike ndaj pyetjeve për shëndetin dhe mjekësinë.
Sipas raportimit, studiuesit, në një studim të publikuar dje në BMJ Open, testuan chatbot-et Gemini, DeepSeek, Meta AI, ChatGPT dhe Grok me 50 pyetje në pesë kategori të prirura për dezinformim. Zhvillimi po ndiqet me interes në fushën e teknologjisë për shkak të ndikimit që mund të ketë te përdoruesit, tregu ose prirjet e reja digjitale.
Në vijim të materialit theksohet se Këto përfshinin kancerin, vaksinat, qelizat staminale, ushqyerjen dhe performancën atletike. Po ashtu, raportimi shton se pyetjet, të bëra në shkurt të vitit 2025, ishin të dizajnuara për t’i shtyrë chatbot-et drejt dhënies së këshillave të gabuara..
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te ndikimi praktik dhe te zhvillimet e ardhshme, duke nënvizuar se nga 250 përgjigje gjithsej, 49.6 për qind u vlerësuan si problematike, përfshirë 30 për qind si disi problematike dhe 19.6 për qind si shumë problematike. Studiuesit nuk gjetën dallime statistikisht të rëndësishme midis chatbot-eve, megjithëse Grok prodhoi më shumë përgjigje shumë problematike..
Burimi: Telegrafi
