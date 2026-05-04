☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,191 ▼0.55%
DOW 48,982 ▼1.05%
NASDAQ 25,004 ▼0.44%
NAFTA 105.75 ▲3.74%
ARI 4,526 ▼2.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
₿ CRYPTO
BTC $80,244 ▲ +1.92% ETH $2,358 ▲ +1.2% XRP $1.4032 ▲ +0.53% SOL $84.6100 ▲ +0.48%
S&P 500 7,191 ▼0.55 % DOW 48,982 ▼1.05 % NASDAQ 25,004 ▼0.44 % NAFTA 105.75 ▲3.74 % ARI 4,526 ▼2.54 % S&P 500 7,191 ▼0.55 % DOW 48,982 ▼1.05 % NASDAQ 25,004 ▼0.44 % NAFTA 105.75 ▲3.74 % ARI 4,526 ▼2.54 %
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939 EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
04 May 2026
Breaking
Cameron Diaz dhe Benji Madden mirëpresin djalin e tretë, Nautas Mickoski për Gruevskin: Nuk ka standarde të dyfishta Çitaku ia mbyll derën Limajt: Nuk është çështje fare përfshirja e tij në listën e PDK-së E PABESUESHME! Chelsea pëson humbjen e 6-të rresht në PL, Nottingham me fitore spektakolare në “Stamford Bridge” (video) Drejtori i Mjekësisë Ligjore: Në zjarrin në “Pulse”, temperatura arriti në 700 gradë celsius
Menu
Kosova

Çitaku ia mbyll derën Limajt: Nuk është çështje fare përfshirja e tij në listën e PDK-së

· 2 min lexim

Anëtarja e Kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ia ka mbyllur derën mundësisë për përfshirjen e kryetarit të Nsimsës Socialdemokrate, Fatmir Limaj në listë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.

Anëtarja e Kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ia ka mbyllur derën mundësisë për përfshirjen e kryetarit të Nsimsës Socialdemokrate, Fatmir Limaj në listë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.

Çitaku tha në Frontal në T7 se synimi i PDK-së është që të bëjnë “një listë sa më gjithpërfshirëse”. Në këtë pikë, ajo tha skena politike ka nevojë për figura të reja.

“Synimi ynë është që ta bëjmë një listë sa më gjithpërfshirëse… Unë po besoj që skena politike në Kosovë ka nevojë për figura të reja, ka nevojë për personalitete të reja. Shumë prej nesh – po e fus edhe veten këtu – kemi një jetë të tërë në politikë. Nuk është diskutuar fare çështja e zotit Limaj dhe nuk pres që të ketë një epilog ndryshe nga ai që ishte në zgjedhjet e fundit”, tha ajo.

Çështja e përfshirjes së Limajt në listë, Çitaku tha se diskutohet nëpër studio televizive, por në strukturat drejtuese të partisë, tha se “nuk është çështje fare”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu