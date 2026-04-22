City cinik merr “komandën” e Premier League, ndaj Burnley të Brojës mjafton një gol
Manchester City mund 0-1 skuadrën e Burnley në Premier League. Vendimtar në këtë takim rezultoi goli i Haaland, i shënuar që në minutën e pestë. Në këtë sfidë pati minuta edhe për Brojën, me sulmuesin kuqezi që u aktivizua në minutën e 82-të. Me këtë sukses, skuadra e Guardiolës merr kryesimin e kampionatit anglez me […]
