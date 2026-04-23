Pentagoni: Pastrimi i minave në Ngushticën e Hormuzit mund të zgjasë deri në 6 muaj
Heqja e të gjitha minave nga Ngushtica e Hormuzit mund të zgjasë deri në gjashtë muaj, sipas një vlerësimi të Pentagonit të paraqitur në një informim të klasifikuar për Kongresin, duke sugjeruar që çmimet e karburantit dhe naftës mund të mbeten të larta deri në zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA në nëntor.
Megjithatë, operacioni i çminimit nuk pritet të fillojë para përfundimit të luftës SHBA-Iran, që do të thotë se ndikimi ekonomik i konfliktit mund të shtrihet deri në fund të vitit ose më tej.
Një zyrtar i lartë i Departamentit të Mbrojtjes bëri vlerësimin e pazbuluar më parë gjatë një informimi të klasifikuar të martën për anëtarët e Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve, sipas tre zyrtarëve të njohur me diskutimin. Afati kohor i ka frustruar si demokratët ashtu edhe republikanët, thanë dy prej tyre, dhe është ndoshta treguesi më i qartë deri më tani se çmimet e energjisë do të mbeten të larta edhe pas arritjes së një marrëveshjeje paqeje.
Përtej pasojave ekonomike, një zhvillim i tillë mund të ketë një ndikim të rëndësishëm politik në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht për republikanët, ndërsa afrohen zgjedhjet e nëntorit. Vendimi i Donald Trump për të shkuar në luftë po rezulton i papëlqyeshëm për shumicën e amerikanëve, sipas sondazheve të fundit, dhe gjithashtu ka shkaktuar një përçarje brenda bazës së tij politike , e cila e kishte mbështetur atë pjesërisht për shkak të premtimeve të tij të përsëritura për të shmangur përfshirjen ushtarake jashtë vendit dhe për t’u përqendruar në çështjet e brendshme.
Tre zyrtarë, duke folur në kushte anonimiteti për shkak të natyrës së ndjeshme të informacionit, thanë se ligjvënësve iu tha se Irani mund të ketë vendosur 20 ose më shumë mina në dhe përreth Ngushticës së Hormuzit . Disa prej tyre thuhet se janë vendosur nga distanca duke përdorur GPS, duke i bërë ato më të vështira për t’u zbuluar nga forcat amerikane, ndërsa të tjerat besohet se janë vendosur nga njësitë iraniane nga anije të vogla.
