6 Tendencat Kryesore të Stilit Street në Javën e Modës në Paris për Pranverë/Verë 2024
Javën e Modës në Paris karakterizon gjithmonë një stil street i mbushur me elemente të spikatura dhe simbole të markave të njohura. Nga çizmet me gomë të fryrë të Loewe deri te këmishat e bardha dhe lidhëset e zeza të Valentino-s, gjithçka reflekton imazhet e markave të mëdha si Chanel dhe Hermès. Këto zgjedhje tregojnë përkatësinë dhe stilin personal të adhuruesve të modës, duke bërë që secila paraqitje të ketë karakterin e vet unik.
Gjatë javës së modës, disa trende street style dolën në pah dhe janë të përshtatshme për vjeshtën e vitit 2023. Në vijim paraqiten gjashtë prej tyre që mund t’i adoptoni lehtësisht në garderobën tuaj.
Çantat me Pasqyrë dhe Gjelbërim të Rrjetëzuar
Ndriçimi i yjeve ishte prezantimi i çantave të mbuluara me zinxhirë metalikë dhe shkëlqim disko, shumë interesante për vjeshtën dhe sezonet festive. Këto çanta qenë kombinim perfekt për kostume të buta dhe veshje me shkëlqim, duke sjellë një atmosferë gëzimi dhe natyrshmërie.
Kompletet me Funde
Kostumet me funde janë rikthyer me fuqi në pasarelat e Parisit. Kombinimi i xhaketave klasikë me funde midi rrotulluese ose ato që prekin dyshemenë i japin veshjeve një dimension romantik dhe profesional në të njëjtën kohë, të përshtatshme për një klimë biznesore me stil.
Printime me Pikë Polka në Ngjyrë Zi e Bardhë
Gjatë javës së modës, printimet pikë polka në ngjyrat klasike të zi dhe bardhë u panë në veshje të ndryshme, duke përfshirë fustane dhe këmisha, dhe ishin veçanërisht tërheqëse në kombinime të ndryshme. Këto printime shërbejnë si një neutral i zgjedhur dhe elegant, ideal për kombinime të ndryshme veshjesh.
Xhinse me Fund të Gjerë që Prekin Tokën
Xhinset me pantallona të gjera dhe fund që mbërthehet në tokë ishin një tjetër trend evident. Kodi i stilit “më shumë është më mirë” u shfaq në zgjedhjen e këtyre pantallonave, të cilat janë të rehatshme dhe në modë për sezonin.
Fustane Pulover me Shpatulla të Zhveshura
Fustanet prej puloveri me linja që i zbulojnë shpatullat kanë qenë zgjedhje të përbashkëta të shumë vizitorëve të Javës së Modës, duke sjellë një figurë elegante dhe komode në të njëjtën kohë. Ky stil është i përshtatshëm për ditë të gjata pune dhe për paraqitje në ngjarje të ndryshme.
Çizmet e Zeza të Larta deri në Gju
Çizmet klasike të zeza, prej lëkure dhe të larta deri në gju, përfaqësuan një zgjedhje praktike dhe elegante këtu. Ato janë të përshtatshme për pothuajse çdo veshje të vjeshtës dhe janë të preferuara për kombinimin e bukurisë dhe komoditetit.
Këto trende nga Javë e Modës në Paris nuk janë thjesht për pasarela, por ofrojnë ide të qarta dhe praktike për rritjen e stilit personal gjatë sezonit të ardhshëm.
