Sulmet izraelite, mbi 62,000 shtëpi të shkatërruara ose të dëmtuara në Liban
Më shumë se 62,000 shtëpi janë shkatërruar ose dëmtuar nga operacionet izraelite gjatë luftës gjashtë-javore. "Në pothuajse 45 ditë luftë, ne
“Në pothuajse 45 ditë luftë, ne regjistruam 21,700 shtëpi të shkatërruara dhe 40,500 të dëmtuara”, tha në një konferencë për shtyp Sadi Abdallah, sekretar i përgjithshëm i Këshillit Kombëtar për Kërkime Shkencore (CNRS).Midis 2 marsit dhe fillimit të armëpushimit më 17 prill, Izraeli kreu sulme ajrore masive në Liban. Në të njëjtën kohë, po kryen operacione prishjeje shtëpish duke përdorur eksplozivë në qytetet kufitare që ka pushtuar në jug, duke i penguar banorët të kthehen, sipas autoriteteve libaneze.Në një konferencë për shtyp, Ministrja e Mjedisit Tamara el-Zain denoncoi shkatërrimin masiv në të gjitha nivelet nga Izraeli që nga fillimi i luftës së mëparshme.Ajo vlerësoi se më shumë se 220,000 njësi banimi janë shkatërruar plotësisht ose pjesërisht që nga viti 2023.Libani u përfshi në luftën e Lindjes së Mesme më 2 mars, kur Hezbollahu sulmoi Izraelin në hakmarrje për sulmin izraelito-amerikan ndaj Iranit.Izraeli u përgjigj me sulme ajrore masive, të cilat vranë më shumë se 2,300 njerëz dhe zhvendosën mbi një milion, dhe me një pushtim të pjesës jugore të vendit.
