EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $77,596 ▲ +1.82% ETH $2,332 ▲ +2.51% XRP $1.3944 ▲ +0.96% SOL $84.9100 ▲ +1.86%
GJKKO e kaloi çështjen ndaj Veliajt në themel pa hapur 35 prova digjitale Fatos Klosi: 21 Janari, sipas tij, ishte i planifikuar dhe provat u fshinë Presidentja Siljanovska-Davkova e priti me nderime të larta shtetërore presidentin e Zvicrës, Guy Parmelin Si raportuan mediat ndërkombëtare për dështimin e zgjedhjes së presidentit të ri në Kosovë? "Çlirimtarët – sillini në shtëpi" – poster i madh shfaqet në kryeqytet me portretet e ish-krerëve të UÇK-së
Kosova

“Çlirimtarët – sillini në shtëpi” – poster i madh shfaqet në kryeqytet me portretet e ish-krerëve të UÇK-së

Një poster i madh me mbishkrimin “Çlirimtarët – Sillini në shtëpi” është vendosur në objektin e Hotelit Grand, duke paraqitur portretet e katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.

Posteri, i realizuar në sfond blu me figura të stilizuara në të zezë, është vendosur në një zonë të dukshme të qytetit dhe shoqërohet me simbolikë që lidhet me periudhën e luftës dhe diskursin publik për rolin e ish-udhëheqësve të UÇK-së.

Mesazhi “Sillini në shtëpi” interpretohet si thirrje publike që lidhet me situatën aktuale të tyre në procesin gjyqësor në Gjykatën Speciale në Hagë.

Pamja ka tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe është shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale nga deputetë të ndryshëm. /Telegrafi/

