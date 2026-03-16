Çmimet e naftës vazhdojnë të rriten ndërsa Trump kërkon një koalicion për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit
Çmimet e naftës po vazhdojnë të rriten, ndërsa tregjet nuk shohin fund për bllokimin efektiv të trafikut në Ngushticën e Hormuzit. Nafta Brent, treguesi më i rëndësishëm i çmimeve globale, u rrit deri në 3 për qind të dielën, duke kaluar 106 dollarë për fuçi, përpara se të ulej disi në orët e para të së hënës. Në 02:00 GMT, Brent ishte 104.15 dollarë për fuçi, një rritje prej 1 për qind.
Rritja e fundit erdhi pasi Presidenti i SHBA Donald Trump u bëri thirrje vendeve të tjera që të ndihmojnë Uashingtonin për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, nga e cila zakonisht kalon rreth një e pesta e furnizimit global me naftë.
Propozimi i Trump deri tani ka marrë një përgjigje të vakët. Asnjë nga vendet që ai përmendi me emër – përfshirë Kinën, Japoninë, Francën dhe Mbretërinë e Bashkuar – nuk është angazhuar publikisht për të dërguar flotën detare në këtë rrugë ujore strategjike.
Në një intervistë për Financial Times të dielën, Trump tha se NATO do të përballej me një të ardhme “shumë të keqe” nëse propozimi i tij nuk merr përgjigje ose merr një përgjigje negative.
Irani ka ndalur praktikisht trafikun detar në ngushticë, në shenjë hakmarrjeje për sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj vendit, duke shkaktuar atë që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë e ka quajtur ndërprerjen më të madhe të furnizimit global me energji në histori.
Çmimet globale të naftës janë rritur më shumë se 40 për qind që nga fillimi i luftës, duke rritur çmimet e karburanteve dhe duke shtuar frikën për një ngadalësim të ekonomisë globale.
Sipas Qendrës së Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), që nga fillimi i luftës nëpër ngushticë kanë kaluar jo më shumë se pesë anije në ditë, krahasuar me mesataren historike prej 138 kalimesh në ditë.
Të paktën 16 anije tregtare janë sulmuar në rajon që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, sipas UKMTO.
Trump ka deklaruar disa herë se është i gatshëm të dërgojë Marinën amerikane për të shoqëruar anijet tregtare nëpër ngushticë, e cila kufizohet nga Irani, Omani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, nëse është e nevojshme.
Zyrtarë të administratës Trump kanë bërë të ditur se anijet luftarake nuk do të vendosen në këtë rrugë ujore derisa kapaciteti ushtarak i Teheranit të dobësohet më tej, por presin që operacione të tilla të fillojnë së shpejti.
