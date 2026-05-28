Çmimi i naftës ulet në 187 lekë/litër, nga 190 lekë një ditë më parë
Bordi i Transparencës ka njoftuar sot, në mbledhjen e datës 28 maj 2026, ndryshime të reja në çmimet e shitjes me pakicë dhe shumicë të karburanteve në vend.
Sipas vendimit të fundit, çmimi i shitjes me pakicë të gazoilit të standardit SSH EN 590 është përcaktuar jo më shumë se 187 lekë/litër, nga 190 lekë/litër që ishte një ditë më parë, duke reflektuar një ulje të lehtë në treg.
Ndërkohë, çmimi i shitjes me shumicë i gazoilit është vendosur në jo më shumë se 175 lekë/litër.
Për benzinën e standardit SSH EN, çmimi i shitjes me pakicë është caktuar në jo më shumë se 174 lekë/litër, ndërsa ai i shumicës në 162 lekë/litër.
Vendimi ka hyrë në fuqi sot, më 28 maj, në orën 14:00 dhe do të mbetet në fuqi deri në mbledhjen e radhës së Bordit të Transparencës, ku pritet të rishikohen sërish çmimet në varësi të lëvizjeve në tregjet ndërkombëtare.
Autoritetet kanë tërhequr vëmendjen e operatorëve të tregut për zbatimin e detyrueshëm të çmimeve të vendosura, duke paralajmëruar masa deri në pezullim aktiviteti në rast shkeljesh.
Në njoftim theksohet gjithashtu se, sipas Aktit Normativ nr. 1 të vitit 2026, çmimet aktuale mbeten nën kufijtë që do të aktivizonin ulje të akcizës, ndaj ajo vijon të zbatohet në nivelin e plotë prej 100%.
Ministritë përgjegjëse janë angazhuar, sipas njoftimit, për të garantuar mbrojtjen e konsumatorëve dhe ruajtjen e konkurrencës së ndershme në tregun e karburanteve në vend.
