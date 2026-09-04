Colorado Rapids nënshkruan Morgan Whittaker në marrëveshje rekord për klubin
Colorado Rapids kanë arritur marrëveshjen për të sjellë në skuadër sulmuesin e krahut Morgan Whittaker nga Middlesbrough, njoftoi klubi të premten. 25-vjeçari firmosi kontratë deri në sezonin 2029–30 me një opsion për 2030–31 dhe do të zëvendësojë një vend si Lojtar i Dedikuar (Designated Player) dhe si lojtar ndërkombëtar në organikë. Shuma e raportuar për transferimin është 10.7 milion dollarë, rekordi i ri i klubit.
Siç raporton mlssoccer, Whittaker ka zhvilluar gjithë karrierën e tij në Angli, duke luajtur për Derby County, Lincoln City, Swansea City dhe Plymouth Argyle para se t’i bashkohej Middlesbrough. Në total ai numëron 258 paraqitje të nivelit të parë, me 59 gola dhe 28 asistime; sezonin e fundit kontribuoi me 14 gola dhe 7 asistime, teksa Middlesbrough arriti deri në finalen e play-offit të Championship.
Presidenti i Rapids, Pádraig Smith, e përshkroi Whittaker si një element që do të sjellë krijimtari dhe kërcënim sulmues nga krahët, ndërsa trajneri Matt Wells theksoi se lojtari ka stilin dhe cilësitë individuale që mund t’i ngrehin ekipit në një nivel më të lartë. Të dy thanë se prisnin që Whittaker të ketë ndikim të menjëhershëm dhe të shërbejë si element bazë për projektin sportiv të klubit.
Ky lëvizje vjen ndërsa Rapids po ristrukturojnë sulmin: skuadra më parë pati transferuar golashënuesin kryesor Rafael Navarro te St. Louis CITY SC për 12 milion dollarë dhe ka sjellë gjithashtu sulmuesin izraelit Sayed Abu Farkhi dhe krahun nga Gana, Ibrahim Sadiq. Aktualisht Colorado renditen e shtata në Konferencën Perëndimore me 31 pikë (10 fitore–11 humbje–1 barazim) duke kërkuar kualifikimin për play-off; këto zhvillime u raportuan nga mlssoccer.
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