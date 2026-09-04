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WWE

Dave Bautista shfaq transformimin fizik për të luajtur Kratos në serialin ‘God of War’

· 2 min lexim

WWE Hall of Famer Dave Bautista publikoi një video në Instagram ku tregon përparimin fizik pas tre javësh stërvitjeje me peshë, si pjesë e përgatitjeve për të portretizuar Kratosin në serialin e ardhshëm God of War në Amazon Prime Video. 57-vjeçari tha se kthimi te rutina e stërvitjes i duket si “të hipësh përsëri në biçikletë”, ndërsa vazhdon programin me rreth dy muaj përpara xhirimeve.

Siç raporton Bleacher Report, videot tregojnë formën e mirë në të cilën ndodhet aktori megjithë kohën e shkurtër të trajtimit fizik, ndërsa stërvitjet intensive do të vazhdojnë për disa javë të tjera.

Pak më parë u bë e ditur që Bautista do të marrë rolin pas tërheqjes së aktorit të parë të përzgjedhur, Ryan Hurst. Hurst kishte shtuar rreth 40 paund muskuj për të luajtur Kratosin, por pësoi një dëmtim të bicepsit gjatë kryerjes së një kaskade në fund të qershorit, që kërkoi ndërhyrje kirurgjikale dhe zgjati periudhën e rikuperimit mbi kalendarin e xhirimeve.

Bautista, i njohur për kalimin e suksesshëm nga bota e wrestlingut në atë të filmit, pritet me interes të veçantë nga fansat që do të shohin interpretimin e tij të personazhit kur God of War të mbërrijë në Prime Video. Lajmin për këto zhvillime e ka raportuar gjithashtu Bleacher Report.

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