Pse AEW po dominon ndaj WWE-së në luftën e wrestlingut profesionist në 2026
All Elite Wrestling zhvilloi ngjarjen kryesore të vitit, All In, në Wembley Stadium të Londrës, ku shfaqja ofroi befasi, zgjidhje të pritura të rivaliteteve dhe performanca të forta në ring. Kulmi i mbrëmjes ishte fitimi i titullit botëror të AEW nga Will Ospreay, i cili mposhti Kenny Omega në një finale emocionuese në qytetin e tij, një moment që konsolidoi perceptimin se AEW ka marrë avantazhin në disa aspekte të tregut të wrestlingut në 2026, megjithëse ekonomikisht WWE vazhdon të mbetet lider.
Sipas Bleacher Report, forca kryesore e AEW këtë vit ka qenë aftësia për t’i dhënë fund historive me zgjidhje të kënaqshme: fitimi i Ospreayt, hakmarrja e Darby Allin ndaj Kevin Knight dhe rikthimi i Jamie Hayter dhe Alex Windsor së bashku si Brawling Birds për të rrëzuar Divine Dominion në titujt e dysheve të femrave janë shembuj të qarta. Redaktimi krijues i AEW, nën drejtimin e Tony Khan, shpesh ka zgjedhur rrjedhën që publiku dëshironte pa teprime të tepërta, ndërsa WWE ka përdorur ndonjëherë zgjidhje më të frenuara dhe gjeste për të surprizuar – si skenari me Seth Rollins që simuloi lëndim në gju për t’u shfrytëzuar në një cash-in në Money in the Bank pas SummerSlam 2025 – apo ndërhyrje të papritur të TKO, si paraqitja e Pat McAfee në një histori Cody Rhodes–Randy Orton në WrestleMania, që kanë krijuar më shumë bujë të momentit sesa besim afatgjatë në rrëfime.
Divisioni i femrave ka pësuar një përmirësim të dukshëm në AEW. Falë emrave si Mercedes Mone, Willow Nightingale dhe Thekla, si dhe fokusit në një divizion të dysheve ku spikasin Divine Dominion dhe Brawling Birds, AEW ka arritur më shumë konsistencë dhe kontinuitet sesa rivalët e saj. Përkundër talentit të WWE-së, disiplinimi i tregimeve dhe dëmtime serioze, përfshirë një lëndim në gju të Rhea Ripley, kanë vënë në vështirësi vazhdimësinë e performancave atje.
Një tjetër avantazh i AEW është ritmi i shfaqjeve: edhe pse ndonjëherë mbingarkohen me përmbajtje, produkti shpesh lë pak kohë të humbasë dhe momentet kryesore ndihen të vlefshme. Në anën tjetër, programacioni i WWE pas debutimit në Netflix në janar 2025 është kritikuar për ritmin e tij dhe për ndërprerjet me reklama gjatë eventeve premium. Në rastin e WrestleMania 42, Jordan Mendoza i USA Today raportoi se koha e akteve brenda ringut ishte 2:46:04, hyrjet zgjatën 1:57:30, ndërsa reklamat zinin 1:27:52, një peshë që shumë shikues e panë si dëmton rrjedhën e shfaqjes.
Në përmbledhje, AEW në 2026 shfaqet si produkt më i konsoliduar në aspektin in-ring dhe krijues, me një qasje të qartë rreth MJF dhe titullit të botës, përpjekje për të ngritur Kevin Knight dhe një fokus të shtuar te divizioni i dysheve dhe i femrave. WWE mbetet dominues financiarisht dhe vazhdon të shesë më shumë, por ndjesia e përgjithshme është se produkti i tij krijues dhe ritmi i eventeve kanë marrë kritika, duke lënë hapësirë për AEW. Bleacher Report përmend po të njëjtën ndarje të forcave në krahasimin mes dy kompanive këtë vit.
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