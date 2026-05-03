Debatet për listat e anëtarësisë, shtyhen zgjedhjet në degën e PD në Korçë
Procesi i zgjedhjeve në degën e Partisë Demokratike në Korçë është shtyrë për një datë tjetër, pasi palët nuk kanë arritur dakordësi për vijimin e procedurave.
Vendimi për shtyrjen e procesit është marrë pas debateve dhe mosmarrëveshjeve lidhur me listat e anëtarësisë dhe mënyrën e zhvillimit të zgjedhjeve, çka ka bërë të pamundur vijimin normal të votimit.
Procesi ishte ndërprerë më herët, vetëm pak kohë pas nisjes, ndërsa nuk është përcaktuar ende një datë e re për zhvillimin e tij.
