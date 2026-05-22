Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 22 May 2026
S&P 500 7,479 ▲0.44%
DOW 50,572 ▲0.57%
NASDAQ 26,405 ▲0.43%
NAFTA 97.68 ▲1.38%
ARI 4,503 ▼0.87%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $76,781 ▼ -0.21% ETH $2,118 ▲ +0.03% XRP $1.3517 ▼ -0.3% SOL $86.5800 ▲ +0.79%
S&P 500 7,479 ▲0.44 % DOW 50,572 ▲0.57 % NASDAQ 26,405 ▲0.43 % NAFTA 97.68 ▲1.38 % ARI 4,503 ▼0.87 % S&P 500 7,479 ▲0.44 % DOW 50,572 ▲0.57 % NASDAQ 26,405 ▲0.43 % NAFTA 97.68 ▲1.38 % ARI 4,503 ▼0.87 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
Deputeti austriak Haubner takon Gjekmarkajn: Austria mbështet qartë integrimin e Shqipërisë në BE Zbulohet data, ja kur do të mbahet Konferenca Ndërqeveritare Shqipëri-BE Popovska: Protokolli me Bullgarinë është plot me defekte Klientja u ngarkua me kredi fiktive 25 mijë euro, prokuroria kërkon një muaj paraburgim për dy punëtorët e bankës “Final 4 në RTSH”/ Vllaznia paralajmëron Egnatian, Sinani: Bëjmë gjithçka për të mbajtur vendin e parë, llogaritë në fund!
Menu
Politika

Deputeti austriak Haubner takon Gjekmarkajn: Austria mbështet qartë integrimin e Shqipërisë në BE

· 1 min lexim
Deputeti austriak

Deputeti austriak Peter Haubner ka ndarë një foto në rrjetet sociale gjatë takimit me deputetin demorkat Agron Gjekmarkaj.

Haubner shkruan në Facebook se pati një takim interesant me Gjekmarkaj, ndërkohë që shton se parlamentin austriak dhe atë shqiptar i lidh prej vitesh një bashkëpunim i ngushtë dhe i besueshëm.

Më tej, Haubner thekson se Austria është një mbështetëse e fortë e integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Europian.

Postimi në Facebook i deputetit austriak Haubner:

Shkëmbim interesant me nënkryetarin e Parlamentit të Shqipërisë, Agron Gjekmarkaj.

Parlamentin austriak dhe atë shqiptar i lidh prej shumë vitesh një bashkëpunim i ngushtë dhe i besueshëm, i cili pasqyrohet në shumë projekte të përbashkëta, veçanërisht në kuadër të Demokratiewerkstatt International dhe programit të bursave për Ballkanin Perëndimor. 

Përveç marrëdhënieve të shkëlqyera dhe historikisht të afërta mes vendeve tona, folëm edhe për mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit në fushat e ekonomisë, shkencës dhe arsimit.

Austria e mbështet qartë Shqipërinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë