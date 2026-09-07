Deputeti sekser? Sara Mila i kthehet Kikisë: Pres në takime edhe njerëz që kërkojnë punë
Deputetja socialiste Sara Mila e ftuar këtë të hënë në emisionin “Now” me Erla Mëhillin në Euronews Albania ka folur lidhur mbi ndërhyrjet apo rolin e deputetit si “sekser” në zgjidhjen e kërkesave të qytetarëve.
Mila sqaroi se komunikimi i deputetëve me qytetarët që kërkojnë punë është një traditë e hershme, por nënvizoi se rolet dhe kufijtë janë të qartë.
Sipas saj, deputeti nuk ndërhyn në proceset e përzgjedhjes, por thjesht mundëson që aplikimet e qytetarëve të bëhen pjesë e sistemeve zyrtare.
Mila theksoi se teknologjia dhe portalet e ngritura në institucione të ndryshme shmangin ndikimin njerëzor në përzgjedhjen e kandidatëve.
“Ajo tani që biem në kundërshtim me njëri-tjetrin është pa diskutim te kjo çështja e sekserit. Patjetër që ka qytetarë edhe tek ajo dëgjesa që unë bëra të premten dhe që do bëhej edhe të premtet e tjera. Ti mendon se nuk kishte qytetar aty që kërkonin punë sepse të kërkosh punë është një nga gjërat që i është atashuar rolit të deputetit që shumë vite më parë.
Unë nuk mendoj se mund të hiqet kjo ngjizje që njerëzit kanë që deputeti më zgjidh, do më fusin në punë. Vijnë njerëz që kërkojnë punë. Po më patjetër i thashë ma sjell një CV, unë do ta bëj pjesë CV-në te portalit.
Në momentin që unë me dakordësinë e qytetarit mund të marr një CV dhe e bëj pjesë të sistemit dhe sistemi kur hapen vende pune në cilindo institucion e merr përsipër që dhe atë CV ta ketë. Shumë mirë bën. Le ta shikojë dhe le ta procesoj.
Ta përfundoj logjikën që të mundet edhe pastaj të kuptohet, që do të thotë deputeti nuk ndërhyn në procese dhe ju e dini që sot proceset dhe këto sistemet e ngritura me portale, qoftë tek mësuesit, qoftë tek infermierët, qoftë edhe tek DAP-i, meqenëse u përmend këtu, të gjitha këto procese të cilat janë kthyer në sisteme të mirëfillta ku teknologjia ka marrë përsipër të bëjë përzgjedhjen dhe jo njerëzit. Edhe ky, pra prania besnike është një tjetër sistem i cili lë sa më anash njerëzit dhe largon njerëzit nga procesi”, tha ajo ndër të tjera.
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