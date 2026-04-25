☀️
Tiranë 15°C · Kthjellët 25 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
₿ CRYPTO
BTC $77,321 ▼ -0.43% ETH $2,311 ▼ -0.48% XRP $1.4207 ▼ -1.26% SOL $85.6200 ▼ -0.86%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
25 Apr 2026
Breaking
Privohet nga liria shtetasi i Maqedonisë së Veriut në Vlorë, dyshohet për kultivim dhe shitje të lëndëve narkotike Deputetja e LVV-së: LDK e mbylli marrëveshjen më 20 prill, sot kërkon marrëveshje dhe “president partiak” Asllani gol, Hajdari asist. Shqiptarët shkëlqejnë në fitoren e Hoffenheim në transfertën ndaj Hamburger (video) Kosova/ Drenica vazhdon serinë pozitive, fiton edhe ndaj Prishtinës së Re LSDM: Qeveria e Mickoskit me patriota të rremë, me funksionarë që kanë pasaporta bullgare
Menu
Kosova

Deputetja e LVV-së: LDK e mbylli marrëveshjen më 20 prill, sot kërkon marrëveshje dhe “president partiak”

· 2 min lexim

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Arbëreshë Kryeziu-Hyseni, i është drejtuar kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, duke e akuzuar se po kërkon “marrëveshje politike dhe president partiak”, ndonëse – sipas saj – LDK e ka shpallur të mbyllur mundësinë e marrëveshjes me LVV-në më 20 prill.

Në një postim në Facebook, Kryeziu-Hyseni ka thënë se Abdixhiku kishte deklaruar se nuk do të ketë më takime për marrëveshje me LVV-në, ndërsa sot – sipas saj – para fillimit të seancës ka zhvilluar bisedë me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamza.

Ajo ka thënë se oferta e fundit e LVV-së ka qenë propozimi i tre emrave “unifikues”, me integritet dhe jashtë skenës aktuale politike, duke e quajtur Murat Jasharin “zgjidhje ideale”.

Në të njëjtin postim, deputetja e LVV-së ka deklaruar se pas Murat Jasharit, kandidati që e konsideron më të përshtatshëm për President është Glauk Konjufca, duke theksuar se ai, sipas saj, ka marrë mbështetje më të madhe qytetare.

“Ne jemi të bindur që pas zgjidhjes ideale, pra Murat Jashari, kandidati më i mirë dhe më i zoti dhe me mbështetje të gjerë popullore për President Republike është Glauk Konjufca, të cilin e votuan 318 mijë qytetarë… krahasojeni këtë me komplet votën e LDK’së… 126 mijë qytetarë”, ka shkruar ajo.

Kryeziu-Hyseni ka thënë se, meqë kandidatura e Konjufcës po refuzohet “sepse është LVV”, partia e saj ka ofruar edhe një hap tjetër: që opozita, në bashkëpunim LDK–PDK, t’i propozojë tre kandidatë, ndërsa LVV t’i mbështesë, me synim që të sigurohet kuorumi i nevojshëm në Kuvend.

Sipas saj, çdo refuzim i kësaj oferte tregon se opozita “nuk do zgjidhje, por zgjedhje”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu