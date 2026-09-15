Dështon edhe në Tajlandë marka turke “Turkaegean” – Greqia e bllokoi me kundërshtim zyrtar
Pas refuzimit në Tajlandë, statusi i markës “Turkaegean” shfaqet si i mbyllur edhe në Mongoli, sipas të dhënave të WIPO-s. Athina e sheh mbrojtjen e përcaktimeve gjeografike si çështje të imazhit dhe vlerës tregtare të produkteve greke.
Turqia ka tentuar të regjistrojë markën tregtare të diskutueshme “Turkaegean” edhe në Tajlandë, por kërkesa është refuzuar pas një kundërshtimi zyrtar të paraqitur nga Greqia. Lajmin e bëri të ditur Zyra për Çështjet Ekonomike dhe Tregtare e Ambasadës greke në Bangkok, më 15 shtator 2026.
Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO), statusi i markës “Turkaegean” shfaqet tashmë si “ended” — pra i mbyllur — si në Tajlandë ashtu edhe në Mongoli, duke shënuar një tjetër dështim për përpjekjet e Ankarasë për ta shtrirë këtë markë në tregjet aziatike.
Strategjia ligjore greke në Tajlandë u mbështet në një precedent të suksesshëm të fituar më herët në Japoni, ku Athina arriti të kundërshtojë regjistrimin e markës “The Greek Yogurt made in Japan” nga një kompani japoneze qumështi. Ky rast u shndërrua në model për ndërhyrjet greke kundër markave që përdorin përcaktime gjeografike greke.
Zyra greke në Bangkok i jep këtij rezultati rëndësi të veçantë ekonomike dhe diplomatike, duke theksuar se mbrojtja e përcaktimeve gjeografike lidhet drejtpërdrejt me imazhin, njohshmërinë dhe vlerën tregtare të produkteve dhe shërbimeve greke në tregjet ndërkombëtare.
Për kontekst: slogani “Turkaegean” u regjistrua nga Agjencia Turke e Promovimit dhe Zhvillimit të Turizmit (TGA) dhe u bë i njohur — dhe i diskutueshëm — në vitin 2022 me fushatën “Turkaegean: Coast of Happiness”. Zyra e Pronësisë Intelektuale e Bashkimit Evropian (EUIPO) e anuloi markën në janar 2025, pas kundërshtimit të Greqisë, ndërsa Turqia e apeloi vendimin në mars 2025. Athina e sheh sloganin si shprehje të pretendimeve më të gjera gjeopolitike turke në Detin Egje.
Burimi: tornosnews.gr
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