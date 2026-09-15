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Greqia

Dështon edhe në Tajlandë marka turke “Turkaegean” – Greqia e bllokoi me kundërshtim zyrtar

Pas refuzimit në Tajlandë, statusi i markës “Turkaegean” shfaqet si i mbyllur edhe në Mongoli, sipas të dhënave të WIPO-s. Athina e sheh mbrojtjen e përcaktimeve gjeografike si çështje të imazhit dhe vlerës tregtare të produkteve greke.

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Harta e Detit Egje — burimi: Wikimedia Commons / Rostislav Botev

Turqia ka tentuar të regjistrojë markën tregtare të diskutueshme “Turkaegean” edhe në Tajlandë, por kërkesa është refuzuar pas një kundërshtimi zyrtar të paraqitur nga Greqia. Lajmin e bëri të ditur Zyra për Çështjet Ekonomike dhe Tregtare e Ambasadës greke në Bangkok, më 15 shtator 2026.

Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO), statusi i markës “Turkaegean” shfaqet tashmë si “ended” — pra i mbyllur — si në Tajlandë ashtu edhe në Mongoli, duke shënuar një tjetër dështim për përpjekjet e Ankarasë për ta shtrirë këtë markë në tregjet aziatike.

Strategjia ligjore greke në Tajlandë u mbështet në një precedent të suksesshëm të fituar më herët në Japoni, ku Athina arriti të kundërshtojë regjistrimin e markës “The Greek Yogurt made in Japan” nga një kompani japoneze qumështi. Ky rast u shndërrua në model për ndërhyrjet greke kundër markave që përdorin përcaktime gjeografike greke.

Zyra greke në Bangkok i jep këtij rezultati rëndësi të veçantë ekonomike dhe diplomatike, duke theksuar se mbrojtja e përcaktimeve gjeografike lidhet drejtpërdrejt me imazhin, njohshmërinë dhe vlerën tregtare të produkteve dhe shërbimeve greke në tregjet ndërkombëtare.

Për kontekst: slogani “Turkaegean” u regjistrua nga Agjencia Turke e Promovimit dhe Zhvillimit të Turizmit (TGA) dhe u bë i njohur — dhe i diskutueshëm — në vitin 2022 me fushatën “Turkaegean: Coast of Happiness”. Zyra e Pronësisë Intelektuale e Bashkimit Evropian (EUIPO) e anuloi markën në janar 2025, pas kundërshtimit të Greqisë, ndërsa Turqia e apeloi vendimin në mars 2025. Athina e sheh sloganin si shprehje të pretendimeve më të gjera gjeopolitike turke në Detin Egje.

Burimi: tornosnews.gr

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