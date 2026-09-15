Pyetje të reja për sigurinë hekurudhore në linjën Athinë–Selanik: dokumentet teknike vënë në pikëpyetje sistemet moderne
Dokumente të reja zyrtare teknike kanë ngritur pyetje të freskëta mbi shkallën në të cilën sistemet moderne të sigurisë janë plotësisht funksionale përgjatë korridorit hekurudhor Athinë–Selanik, me fokus të veçantë në zonën e Domokosit, raporton Greek City Times. Sipas raportimit, dokumentet vënë në dyshim se sa të plota dhe të besueshme janë në të vërtetë sistemet e sinjalistikës dhe kontrollit që duhej ta bënin më të sigurt linjën kryesore të vendit. Menaxhuesi i infrastrukturës hekurudhore, Hellenic Railways (ish-OSE), është pyetur për dokumentet dhe ka dhënë përgjigjen e vet mbi gjendjen aktuale të sistemeve.
Çështja prek nervin më të ndjeshëm të opinionit publik grek: më 28 shkurt 2023, një tren pasagjerësh dhe një tren mallrash u përplasën ballë për ballë pranë Tempit, në korridorin Athinë–Selanik, duke lënë 57 të vdekur, shumica studentë. Hetimet e mëvonshme zbuluan se sistemet e mbrojtjes së trenave nuk ishin funksionale — një mangësi që i kishte rrënjët në vite neglizhence, me punimet për sistemin evropian ETCS të nisura që në vitin 2014 dhe të shtyra vazhdimisht.
Që atëherë, qeveria ka premtuar modernizimin e plotë të rrjetit. Zëvendësministri i Transportit Konstantinos Kyranakis deklaroi në fillim të vitit se nëse në vitin 2019 vetëm rreth 1% e sistemit të telekomandës funksiononte në linjën Athinë–Selanik, tani shifra ka arritur rreth 80%, me objektivin e sinjalistikës, telekomandës dhe ETCS 100% brenda verës së vitit 2026. Megjithatë, pyetje të ngjashme kanë vazhduar: në mars të vitit 2026, një pyetje parlamentare në Parlamentin Evropian citonte dokumente të brendshme të OSE-së për probleme teknike serioze në linjën Tithorea–Domokos, nga kanalet e përmbytura të kabllove te degradimi i balastit dhe pajisjet elektronike të ekspozuara ndaj lagështisë.
Më 28 gusht 2026 hynë në fuqi reformat strukturore të qeverisë: OSE, ErgOSE dhe GaiaOSE u bashkuan në një trup të vetëm, “Greek Railways”, me misionin e përmirësimit të sigurisë dhe mbikëqyrjes së rrjetit. Ndërkohë, raporti i autoritetit hetimor EODASAAM, i publikuar në shkurt të këtij viti, konstatonte se menaxhuesi i infrastrukturës kishte neglizhuar mirëmbajtjen e pajisjeve kritike të kontrollit, sigurisë dhe sinjalistikës — dhe procesi gjyqësor për tragjedinë e Tempit pritet të nisë së shpejti.
Dokumentet e reja teknike e kthejnë sërish vëmendjen te e njëjta pyetje që prej tri vitesh ndan politikën dhe opinionin publik grek: a janë trenat në Greqi vërtet më të sigurt sot sesa natën e 28 shkurtit 2023? Përgjigjja, mesa duket, do të vazhdojë të kërkohet edhe në dokumente, edhe në sallën e gjyqit.
Burimi: Greek City Times
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