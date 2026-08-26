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Sporti

Detajet e transferimit të Kristjan Asllanit tek Al Jazira, huazim me detyrim blerje me kushte

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Kristjan Asllani, mesfushori shqiptar i Interit, është shumë afër transferimit te klubi arab i Al Jazira-s. Formula e transferimit është ajo e huazimit për 1.5 milionë euro, me detyrim blerjeje me arritjen e disa kushteve të caktuara për shifrën e 5 milionë eurove.

Lojtari është duke diskutuar aktualisht detajet e fundit për sa i përket aspektit personal me skuadrën e Gjirit, para se të fillojë aventurën e re arabe.

Për futbollsitin kuqezi pati edhe disa opsione të tjera nga klube italiane, por duket se pista arabe është më e favorshme akonomikisht, si për Interin, që kërkon ta sistemojë sa më parë, ashtu edhe për vetë Asllanin. Tani pritet që mesfushori të zyrtarizohet tek Al Jazira.

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