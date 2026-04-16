☁️
Tiranë 15°C · Vranët 16 April 2026
S&P 500 7,023 ▲0.8%
DOW 48,464 ▼0.15%
NASDAQ 24,016 ▲1.59%
NAFTA 91.07 ▼0.24%
ARI 4,820 ▼0.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
₿ CRYPTO
BTC $74,989 ▲ +1.53% ETH $2,369 ▲ +2.38% XRP $1.3960 ▲ +2.59% SOL $85.1500 ▲ +2.06%
16 Apr 2026
Breaking
Dosja “Partizani”/ Rama thirret nga GJKKO si dëshmitar te gjyqi i Berishës BBC: Lindja e Mesme mes negociatave dhe përshkallëzimit ushtarak Shtëpia e Bardhë: Xi siguroi presidentin Trump se nuk do t’i dërgonte armë Iranit SHBA pritet të dislokojë mijëra trupa shtesë në Lindjen e Mesme për të ushtruar presion ndaj Iranit Të paktën 2 167 të vdekur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi ne Liban
Menu
Kosova

Diplomaci në lëvizje/ Kryenegociatori i Kosovës takim me misionet e BE për negociatat

· 2 min lexim

Kryenegociatori i Kosovës me Bashkimin Evropian dhe Koordinatori Kombëtar për Instrumentin për Reforma dhe Rritje, Jeton Zulfaj, ka zhvilluar një takim me shefat e misioneve të shteteve anëtare të BE-së në Kosovë.

Zyra e Kryeministrit në një reagim zyrtar ka njoftuar se takimi u fokusua në ecurinë e procesit të integrimit të Kosovës në BE, progresin e reformave dhe forcimin e institucioneve.

“Diskutimi u përqendrua në ecurinë e procesit të integrimit të Kosovës në BE, progresin në zbatimin e Agjendës së Reformave në kuadër të Instrumentit për Reforma dhe Rritje (RGF), si dhe në nevojën për forcimin e koordinimit institucional dhe garantimin e zbatimit të qëndrueshëm të reformave”, thuhet në njoftim.

Më tej , kryenegociatori Zulfaj ka shprehur falënderime për BE-në dhe shtetet anëtare për ndihmën dhe kontributin në zhvillimin e Kosovës.

“Fokusi i tij kryesor do të jetë avancimi drejt statusit kandidat dhe hapja e negociatave si hapa të natyrshëm drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Europian. Zulfaj ritheksoi se anëtarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është një përpjekje e përbashkët. Kosova është e linjëzuar me politikën e jashtme të BE-së, ndan vlerat e përbashkëta evropiane, prin në rajon në indekset e avancimit demokratik dhe ka mesatare të lartë të zhvillimit ekonomik, andaj avancimi drejt anëtarësimit në BE është hap i natyrshëm dhe i merituar.”, thuhet në njoftim.

The post Diplomaci në lëvizje/ Kryenegociatori i Kosovës takim me misionet e BE për negociatat appeared first on Sot News | Lajme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu