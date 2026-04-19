A e shkel armëpushimin në Liban e ashtuquajtura ‘Vija e Verdhë’ e Izraelit?
E ashtuquajtura ‘Vija e Verdhë’ e Izraelit në Liban po ngre pikëpyetje të reja mbi respektimin e armëpushimit dhe rrezikun që një zonë ushtarake e përkohshme të kthehet në prani më të gjatë në terren.
Sipas raportimit të Al Jazeera, shqetësimet janë shtuar si në planin politik, ashtu edhe në atë humanitar, për shkak të ndikimit që mund të ketë kjo qasje te banorët dhe te stabiliteti kufitar.
Burimi: Al Jazeera
