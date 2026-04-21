Doganat e Maqedonisë: Për tre muaj, 11 milionë euro më shumë të ardhura nga importi i duhanit
Nga Drejtoria e Doganave thonë se për 11 milionë euro është rritur mbledhja e të ardhurave nga importi i duhanit dhe produkteve të duhanit në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa vetëm nga kjo bazë, në buxhet janë derdhur gjithsej 2,14 miliardë denarë ose 34,7 milionë euro.
Sipas Doganës, për këtë, ka dhënë kontribut puna e doganierëve, konkretisht, gjatë kësaj periudhe në tetë raste janë konfiskuar mbi një milion copë cigare dhe 225,6 kilogramë produkte duhani, duhan i prerë, duhan për nargjile dhe qese nikotine. Në katër raste është zhvilluar procedurë parahetimore nga Njësia e hetimeve pranë Sektorit për kontroll dhe hetime, dhe janë ngritur kallëzime penale kundër katër personave fizikë dhe një personi juridik.
“Roli ynë nuk është vetëm të kontrollojmë, por të mbrojmë, të parandalojmë dhe të tregojmë se ligji vlen njësoj për të gjithë. Kompanitë që punojnë ligjërisht duhet të kenë siguri dhe parashikueshmëri.
Roli ynë është të sigurojmë kushte ku puna e ndershme është përparësi, ndërsa për konkurrencën e pandershme nuk ka vend. Kështu krijohet ekonomi e shëndetshme dhe hapen mundësi të reja biznesi”, tha mes tjerash drejtori Boban Nikollovski.
