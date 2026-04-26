S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
26 Apr 2026
Bundesliga

Dortmund rigjen fitoren dhe siguron zyrtarisht vendin për në Champions League për sezonin e ardhshëm (video)

· 1 min lexim

Pas dy humbjeve rresht, Borussia Dortmund është rikthyer te fitorja duke mposhtur me rezultatin e pastër 4-0 në shtëpi Freiburgun. Verdhezinjtë gjetën avantazhin që në minutën e 7-të, me Maximilian Beier, i cili gjeti golin pas asistit të Ramy Bensebaini.

Në minutën e 13-të, Julian Brandt kroson në zonë, i zakonshmi Serhou Guirassy dërgon topin në rrjetë. Në minutën e 31-të, Ramy Bensebaini shënon me kokë pas një topi të ardhur nga goditja e këndit. Pjesa e parë mbyllet 3-0 për Dortmund.

Në minutën e 87-të, Fabio Silva vulos fitoren 4-0, me golin e tij. Pas kësaj fitoreje, Dortmund siguron matematikisht vendin në Champions League për vendin e ardhshëm.

