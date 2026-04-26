Dortmund rigjen fitoren dhe siguron zyrtarisht vendin për në Champions League për sezonin e ardhshëm (video)
Pas dy humbjeve rresht, Borussia Dortmund është rikthyer te fitorja duke mposhtur me rezultatin e pastër 4-0 në shtëpi Freiburgun. Verdhezinjtë gjetën avantazhin që në minutën e 7-të, me Maximilian Beier, i cili gjeti golin pas asistit të Ramy Bensebaini.
Në minutën e 13-të, Julian Brandt kroson në zonë, i zakonshmi Serhou Guirassy dërgon topin në rrjetë. Në minutën e 31-të, Ramy Bensebaini shënon me kokë pas një topi të ardhur nga goditja e këndit. Pjesa e parë mbyllet 3-0 për Dortmund.
Në minutën e 87-të, Fabio Silva vulos fitoren 4-0, me golin e tij. Pas kësaj fitoreje, Dortmund siguron matematikisht vendin në Champions League për vendin e ardhshëm.
