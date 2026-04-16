Tiranë 24°C · Pjesërisht vranët 16 April 2026
S&P 500 7,034 ▲0.16%
DOW 48,599 ▲0.28%
NASDAQ 24,009 ▼0.03%
NAFTA 88.92 ▲0.9%
ARI 4,836 ▲0.27%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216 EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216
₿ CRYPTO
BTC $74,598 ▲ +0.7% ETH $2,337 ▲ +0.47% XRP $1.4302 ▲ +4.75% SOL $85.7000 ▲ +2.6%
S&P 500 7,034 ▲0.16 % DOW 48,599 ▲0.28 % NASDAQ 24,009 ▼0.03 % NAFTA 88.92 ▲0.9 % ARI 4,836 ▲0.27 % S&P 500 7,034 ▲0.16 % DOW 48,599 ▲0.28 % NASDAQ 24,009 ▼0.03 % NAFTA 88.92 ▲0.9 % ARI 4,836 ▲0.27 %
EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216 EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216
16 Apr 2026
Breaking
Menu
Kronika

Dosja “5D”, shtyhet seanca për ish-drejtorët e Bashkisë Tiranë

· 1 min lexim

Në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar u shty seanca që pritej të zhvillohej këtë të enjte, më 16 prill, për dosjen “5D”, me të pandehur, Redi Mollën, Taulant Tusha dhe Mariglen Qato, ish-drejtorët e bashkisë së Tiranës që kanë përfunduar në qeli për krijimin e një skeme korruptive duke përdorur fondet e bashkisë.

Ata akuzohen për veprën penale shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Në sallën e gjyqit mungojnë dy të pandehurit, Redi Molla dhe Taulant Tusha, ndërsa është garantuar prezenca e tyre nga avokatët respektivë.

Gazetarja e Klan News Glidona Daci, raporton se seanca u shty për në datën 30 prill, ora 9:00. Kjo sepse avokatja mbrojtëse e njërit prej të përfshirëve në këtë dosje, nuk ishte e pranishme për shkak se ndodhej në një tjetër gjykim.

Gjykata vendosi të pezullojë afatet e paraburgimit dhe të zgjasë afatin e izolimit shtëpiak për Redi Mollën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

