☀️
Tiranë 9°C · Kthjellët 05 April 2026
S&P 500 6,583 ▲0.11%
DOW 46,505 ▼0.13%
NASDAQ 21,879 ▲0.18%
NAFTA 114.81 ▲2.93%
ARI 4,664 ▼0.33%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $67,532 ▲ +0.19% ETH $2,056 ▼ -0.67% XRP $1.2999 ▼ -1.26% SOL $79.6000 ▼ -1.69%
S&P 500 6,583 ▲0.11 % DOW 46,505 ▼0.13 % NASDAQ 21,879 ▲0.18 % NAFTA 114.81 ▲2.93 % ARI 4,664 ▼0.33 % S&P 500 6,583 ▲0.11 % DOW 46,505 ▼0.13 % NASDAQ 21,879 ▲0.18 % NAFTA 114.81 ▲2.93 % ARI 4,664 ▼0.33 %
EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
05 Apr 2026
Breaking
Menu
Futbolli ne Kosove

Drita ruan vendin e parë pas fitores ndaj Malishevës

· 1 min lexim

Kampionia e Kosovës në futboll, Drita, ka shënuar fitore të dielën ndaj Malishevës me rezultat 2:0.

Dueli Drita – Malisheva u zhvillua të dielën në fushën me bari artificial në Gjilan dhe i takoi xhiros së 27-të të Superligës së Kosovës në futboll.

Gjilanasit shënuan një gol në pjesën e parë dhe një tjetër në pjesën e dytë për fitoren e tretë rresht në Superligë.

Golin e epërsisë 1:0 e shënoi mbrojtësi i krahut, Blerton Sheji. Ai realizoi me kokë në minutën e 32-të

Golin e dytë për kampionen e shënoi Kristal Abazaj në minutën e 65-të. Ai shënoi nga afërsia pasi u lirua nga dy mbrojtës të Malishevës.

Me fitore, Drita ka ruajtur vendin e parë me 51 pikë, tri më shumë se Ballkani i vendit të dytë. Malisheva mbetet në pozitë ne pestë me 40 pikë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu