Drita ruan vendin e parë pas fitores ndaj Malishevës
Kampionia e Kosovës në futboll, Drita, ka shënuar fitore të dielën ndaj Malishevës me rezultat 2:0.
Dueli Drita – Malisheva u zhvillua të dielën në fushën me bari artificial në Gjilan dhe i takoi xhiros së 27-të të Superligës së Kosovës në futboll.
Gjilanasit shënuan një gol në pjesën e parë dhe një tjetër në pjesën e dytë për fitoren e tretë rresht në Superligë.
Golin e epërsisë 1:0 e shënoi mbrojtësi i krahut, Blerton Sheji. Ai realizoi me kokë në minutën e 32-të
Golin e dytë për kampionen e shënoi Kristal Abazaj në minutën e 65-të. Ai shënoi nga afërsia pasi u lirua nga dy mbrojtës të Malishevës.
Me fitore, Drita ka ruajtur vendin e parë me 51 pikë, tri më shumë se Ballkani i vendit të dytë. Malisheva mbetet në pozitë ne pestë me 40 pikë.
